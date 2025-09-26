Izbrani slovenski novinarji na plačanem obisku v Izraelu

Plačan(c)i

»Naša ekipa se nahaja v Izraelu. Luka, kako je živeti v večnem strahu?« Vprašanje voditelja oddaje Planet 18 za novinarja Luko Svetino

Kolumnist Dnevnika Leon Magdalenc je v kolumni opisal, kako o Izraelu, ki izvaja genocid nad Palestinci, poroča Planet TV. To je nekdanja televizijska družba v lasti državnega Telekoma, ki je pod zadnjo Janševo vlado leta 2020 pristala v lasti madžarskega oligarha iz kroga Viktorja Orbána in katere izvršni direktor je Uroš Urbanija. Iz Izraela je za Planet TV poročal »pretreseni« Luka Svetina, novinar, ki je v času prej omenjene vlade na RTV Slovenija vodil Odmeve in ki je v Izraelu intervjuval »pretreseno preživelo udeleženko glasbenega festivala«, na katerem je 7. oktobra 2023 Hamas izpeljal napad. S Svetino je Izrael obiskal tudi Martin Nahtigal, v času prejšnje vlade urednik televizijskih Odmevov. Svetina je bil po naših podatkih eden od povabljenih slovenskih novinarjev, ki naj bi jih bilo v Izrael povabilo tamkajšnje zunanje ministrstvo prek veleposlanice na Dunaju Rut Koen-Dar, pristojne za Slovenijo. Vabilo je prejel tudi Nejc Krevs, novinar javne RTV, a v Izrael ni šel. Kot je potrdil: »Prejel sem vabilo, vendar sem ga zavrnil.«

Kdo še je zastonj potoval na propagandni obisk v Izrael, ni jasno, z izraelskega veleposlaništva na Dunaju nismo dobili odgovorov, naše veleposlaništvo v Izraelu pa ni bilo vključeno v organizacijo obiska, smo izvedeli neuradno. Izraelski veleposlanici, ki je pred opravljanjem te funkcije na zunanjem ministrstvu vodila oddelek za boj proti antisemitizmu, so precej medijskega prostora namenili na Radiu Ognjišče, kjer je avgusta v pogovoru z novinarjem Alenom Salihovićem razlagala, da je sedanja slovenska vlada od začetka vojne pokazala »zelo pristransko, zelo enostransko politiko in odnos do položaja. S temi dejanji pravzaprav znova nagrajuje Hamas.« Širila je uradno resnico Izraela: »Odgovornost nosi Hamas ... Vsaka humanitarna pomoč, ki je od začetka vojne prišla v Gazo … Izrael ni omejeval količine, ampak jo je na začetku pokradel Hamas in jo kasneje prodajal nazaj ljudem.«

Izbrani niso bili naključni novinarji, pač pa tisti, ki so po skrbni presoji Izraela tej državi naklonjeni in bi lahko v času, ko brezsramno uresničuje svoj načrt, še širili njeno »resnico«, propagando. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje v Gazi je bilo do 22. septembra letos ubitih najmanj 65.344 ljudi, med njimi najmanj 19.424 otrok, še vsaj 166.795 ljudi pa je bilo ranjenih.

Izrael, medtem ko gosti izbrane novinarje, tujim medijem preprečuje dostop do Gaze in ubija palestinske novinarje. Konec avgusta je več kot 250 medijskih hiš po vsem svetu podpisalo poziv za zaščito palestinskih novinarjev v Gazi, neodvisen dostop tujih medijev do ozemlja in evakuacijo ranjenih novinarjev iz Gaze, ki potrebujejo zdravljenje v tujini. Da gre pri ubijanju novinarjev in njihovih družin za načrtna dejanja Izraela, s katerimi želi ta preprečiti poročanje o razmerah v Gazi, je ob nedavnem obisku v Sloveniji poudaril Naser Abu Baker, predsednik Palestinskega sindikata novinarjev (PJS).