Kazen zaradi podpore Palestincem

Sally Rooney je izredno priljubljena irska pisateljica, ki se je na literarni zemljevid trdno zasidrala že s prvima romanoma Pogovori s prijatelji in Normalni ljudje, po katerih sta bili posneti istoimenski televizijski seriji. Že kaj kmalu je bila označena za »glas generacije« ali, celo nekoliko bolj specifično, za »Salingerja snapchatovske generacije«. Njeni romani pripovedujejo o mladih odraslih, ki se ukvarjajo z ljubezenskimi in prijateljskimi odnosi, razrednimi razlikami, občutki negotovosti, iskanjem smisla v sodobnem svetu, pri čemer v neposrednem in hkrati občutljivem slogu razgrinja intimno dinamiko, ki odslikava širše družbene napetosti. V zadnjih letih je izdala še romana Kje si, prelepi svet in Intermezzo, z razmeroma skromnim, a velike pozornosti deležnim opusom pa se je uveljavila kot eden vodilnih (in najbolje prodajanih) sodobnih irskih literarnih glasov. Skratka, milenijska literarna zvezda.

Irska pisateljica Sally Rooney

© Profimedia

Sally Rooney je glasna podpornica Palestine. Že leta 2021 je zavrnila prevod romana Kje si, prelepi svet v hebrejščino, kot razlog pa navedla izraelski »sistem rasne dominacije in segregacije Palestincev«. Oktobra 2024 je bila eden najeminentnejših literarnih glasov, ki so podpisali zavezo, da bodo bojkotirali izraelske založnike, festivale, literarne agencije in publikacije, ki so sokrivi kršenja pravic Palestincev. In navsezadnje, avgusta letos se je zavezala, da bo v Veliki Britaniji zaslužene prihodke od svojih literarnih del (in njihovih ekranizacij) namenila propalestinski organizaciji Palestine Action. Tisti organizaciji, ki jo je britanska vlada na čelu s premierom Keirom Starmerjem na podlagi protiteroristične zakonodaje prepovedala, potem ko so letos junija njeni aktivisti vdrli v letalsko oporišče RAF Brize Norton in dve letali popršili z rdečo barvo v znak protesta proti britanski podpori Izraelu. Od prepovedi je britanska policija na večinoma mirnih shodih aretirala že več kot 1600 podpornikov Palestine.

Tudi Sally Rooney zaradi podpore organizaciji Palestine Action v Združenem kraljestvu grozi aretacija. Zato se ni udeležila podelitve nagrad Sky Arts, ki je 16. septembra potekala v Londonu in kjer bi morala prejeti literarno nagrado za četrti roman Intermezzo. Namesto pisateljice je nagrado na slovesnosti prevzel Alex Bowler, urednik pri založbi Faber, in pri tem prebral pisateljičino izjavo, v kateri je razložila, da ji je bilo zaradi podpore »nenasilnemu protivojnemu protestu« rečeno, da ne more več varno vstopiti v Združeno kraljestvo, ne da bi tvegala aretacijo. Odpovedala je tudi vse nadaljnje javne nastope na britanskih tleh, za Guardian pa povedala: »Ker je (preiskovalna komisija) ZN ugotovila, da je Izrael zagrešil in še vedno izvaja genocid nad palestinskim ljudstvom, delo organizacije Palestine Action ne bi moglo biti pogumnejše in pomembnejše, kot je. Najmanj, kar lahko storim, je, da jasno izrazim svojo podporo, in tako bom nadaljevala ne glede na posledice.«