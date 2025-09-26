Trump / »Če bi lahko naredil TikTok 100-odstotno MAGA«

Ameriško različico TikToka bodo nadzorovali Trumpovi politični zavezniki

Donald Trump in njegov zloglasni slogan

© Gage Skidmore / Flickr

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek z izvršnim ukazom naznanil, da je predlagani dogovor o prodaji družbenega omrežja TikTok skladen z ameriško zakonodajo. Na podlagi dogovora bi se kitajsko lastništvo v ameriški različici TikToka zmanjšalo na 20 odstotkov, nadzor pa bi prevzeli Trumpovi politični zavezniki v poslovnem svetu.

"Predlagana odprodaja bi omogočila milijonom Američanov, ki vsak dan uživajo v uporabi TikToka, da ga še naprej uporabljajo, hkrati pa bi zaščitila nacionalno varnost," je Trump navedel v ukazu. TikTok v ZDA uporablja približno 170 milijonov uporabnikov.

Ameriški predsednik je potrdil, da bo ameriška različica aplikacije TikTok vsebovala v ZDA razviti algoritem. Ravno obstoječi algoritem mnogi označujejo za "skrivni recept", ki je TikToku v le nekaj letih pomagal postati eno najbolj priljubljenih družbenih omrežij na svetu, navaja AFP. Obenem pa so nanj leteli očitki, da z njim kitajske oblasti nadzirajo oz. vplivajo na ameriške državljane.

Po besedah predstavnika Bele hiše bodo algoritem nenehno nadzorovali in tako zagotovili, da ne bo deležen "neprimernih vplivov".

Na slovesnosti ob podpisu izvršnega ukaza v Beli hiši je Trump dejal, da bodo ameriško različico aplikacije upravljali "zelo izkušeni" vlagatelji, med njimi ustanovitelj velikana na področju računalniških storitev v oblaku Oracle Larry Ellison, tehnološki vlagatelj in prvi mož izdelovalca računalnikov Dell, Michael Dell, ter medijski magnat Rupert Murdoch.

"Imam veliko spoštovanje do predsednika Xija in zelo cenim, da je odobril dogovor, saj smo za njegovo pravilno izvedbo resnično potrebovali podporo Kitajske."



Donald Trump,

predsednik ZDA

Kljub temu, da so navedeni vlagatelji Trumpovi zavezniki, predsednik vztraja, da aplikacija ne bo sledila nobeni politični usmeritvi.

"Če bi lahko naredil TikTok 100-odstotno MAGA (Trumpov slogan Make America Great Again op. STA), bi to storil, a žal to ne bo mogoče. Vsaka skupina, vsaka filozofija, vsaka politika bo obravnavana zelo pošteno," je Trump povedal novinarjem.

Vrednost novega ameriškega TikToka bo po besedah podpredsednika ZDA JD Vancea znašala 14 milijard dolarjev. Vendar bo končna odločitev o ceni prepuščena vlagateljem, je dodal.

V okviru predlaganega dogovora bo kitajsko lastništvo TikToka v ZDA zmanjšano na 20 odstotkov.

Na vprašanje, ali so kitajske oblasti odobrile dogovor, je Trump odgovoril, da mu je kitajski predsednik Xi Jinping v telefonskem pogovoru prejšnji teden dal zeleno luč.

"Imam veliko spoštovanje do predsednika Xija in zelo cenim, da je odobril dogovor, saj smo za njegovo pravilno izvedbo resnično potrebovali podporo Kitajske," je dejal.

"Kitajska vlada spoštuje voljo podjetij in jih vabi, naj poslovna pogajanja vodijo na podlagi tržnih pravil in dosežejo rešitev, ki uravnava interese v skladu s kitajskimi zakoni in predpisi."



Guo Jiakun,

tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva

V Pekingu so danes izrazili upanje, da bodo ZDA zagotovile odprto in pošteno obravnavo TikToka ter drugih kitajskih podjetij, ki vlagajo v ZDA.

"Kitajska vlada spoštuje voljo podjetij in jih vabi, naj poslovna pogajanja vodijo na podlagi tržnih pravil in dosežejo rešitev, ki uravnava interese v skladu s kitajskimi zakoni in predpisi," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Guo Jiakun.

Ameriški zvezni zakon, ki zaradi zagotavljanja nacionalne varnosti zahteva prodajo TikToka nekitajskemu kupcu, v nasprotnem primeru pa predvideva prepoved aplikacije v ZDA, naj bi začel veljati že dan pred Trumpovo januarsko inavguracijo, a je Trump prepoved začasno ustavil, rok za iskanje kupca pa je nazadnje prestavil junija.

Trump je bil sprva velik zagovornik prodaje ali prepovedi platforme, ki se po svetu ponaša s skoraj dvema milijardama uporabnikov, a je to stališče na podlagi ocene, da mu je pomagala pridobiti podporo mladih volivcev na lanskih volitvah, močno omilil.