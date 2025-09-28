»Izraelci hočejo z ubijanjem novinarjev ubiti resnico in svoj genocid nadaljevati v temi«

IZJAVA DNEVA

"V drugi svetovni vojni so v šestih letih ubili približno 60 novinarjev. Roko na srce so jih večino ubili po pomoti. Kot podpredsednik IFJ poznam razmere po vsem svetu in zgodovino medijev. Razlika med drugimi vojnami in vojno v Gazi je, da v tej vojni obstaja uradna odločitev izraelske vlade o ubijanju palestinskih novinarjev. Gre za javno znano odločitev. Izraelci hočejo z ubijanjem novinarjev ubiti priče, ubiti resnico in svoj genocid nadaljevati v temi, brez medijskega pokrivanja. Hočejo se izogniti odgovornosti, tudi odgovornosti njihovih voditeljev za vojne zločine. Ne gre samo za vojaške, ampak tudi za civilne voditelje. Jasno je, da to vojno vodi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Njegove sanje so, da bi iz Palestine pregnal vse Palestince. Zdaj meni, da ima priložnost, da svoje sanje s pomočjo Donalda Trumpa in Združenih držav Amerike uresniči."

(Naser Abu Bakr, predsednik Palestinskega sindikata novinarjev in podpredsednik Mednarodne zveze novinarjev, o tem, zakaj je vojna v Gazi za novinarje še posebno smrtonosna; v intervjuju za Nedelo)