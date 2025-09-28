»V politiki je vse nabiranje točk«

IZJAVA DNEVA

"Ideja o božičnici je vsekakor nenavadna. Kaj nam sploh hoče oblast s to nepričakovano dobrotljivostjo povedati? Prevladujoče mnenje je, da gre za predvolilno darilo ali celo neke vrste podkupnino, s katero si vladajoča koalicija obeta naklonjenost odtujenega volilnega telesa. To ni popolnoma zgrešeno, vendar tudi ni prepričljivo. Čas pred volitvami je čas utemeljenega sumničenja, da je vsaka politična poteza nabiranje političnih točk. Očitki o politični preračunljivosti ne da niso veljavni, so pa izrečeni nepremišljeno in so predvsem poljubno izmenljivi."

"Opustimo to kot argument. Kaj pa mislite, da politiki delajo, če ne tega, da si nabirajo politične točke? V politiki je vse nabiranje točk. Vsak zakon, razprava v DZ, interpelacija, referendum. Tudi vsaka poroka. Brez nabiranja političnih točk ni politike."

(Kolumnist Marko Crnkovič o božičnici; v kolumni za Večerovo prilogo V nedeljo)