Izraelska ofenziva je v Gazi ubila že več kot 66.000 Palestincev, ranila jih je več kot 168.000

Samo danes je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 40 ljudi, v soboto pa 92

Na območju Gaze je bilo od začetka izraelske ofenzive oktobra 2023 ubitih več kot 66.000 Palestincev, ranjenih pa več kot 168.000, kažejo danes objavljeni podatki ministrstva za zdravje palestinske enklave, poroča katarska televizija Al Jazeera. Samo danes je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 40 ljudi, v soboto pa 92.

Po poročanju Al Jazeere je izraelska ofenziva doslej zahtevala 66.005 palestinskih življenj.

Danes je bilo ubitih najmanj 40 Palestincev. Zdravstveni viri so poročali o najmanj 15 mrtvih v mestu Gaza in desetih v begunskem taborišču Nusejrat v osrednjem delu enklave.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes izraelsko vojsko pozvalo, naj nujno za 24 ur ustavi napade na mesto Gaza, ker so izgubili stik z dvema izraelskima talcema in sta zato njuni življenji v nevarnosti. Brigade Ezedina al Kasama, vojaško krilo Hamasa, so pred tem sporočile, da so stik s talcema izgubili zaradi intenzivnih izraelskih napadov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Svojci 48 talcev, ki so od oktobra 2023 še vedno v rokah palestinskih skupin v Gazi, sicer nenehno opozarjajo na nevarnost, ki jo za talce predstavlja izraelska kopenska ofenziva. Od 48 talcev naj bi jih sicer bilo živih samo še 20.

S Sicilije je medtem v soboto proti Gazi odplula nova flotilja z mednarodno pomočjo, ki se želi pridružiti flotilji Sumud. Na njej naj bi bili po navedbah organizatorjev tudi uradniki iz devetih držav. Flotilja Sumud je danes znova krenila na pot proti enklavi in naj bi bila že v mednarodnih vodah jugovzhodno od Krete, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Tel Avivu v Izraelu pa je v soboto na tisoče Izraelcev zahtevalo dogovor o koncu vojne v Gazi in vrnitev talcev, poroča francoska agencija AFP.