»Novinarska izkaznica ne pomaga, zaradi nje lahko postaneš tarča«

KOMENTAR DNEVA

"Novinarska izkaznica ne pomaga, pravzaprav lahko zaradi nje postaneš tarča. Sam sem denimo z avtomobila odstranil napis Press, saj se premikam po celem Zahodnem bregu, vem pa, da izraelska vojska napada novinarje. Na Zahodnem bregu je 920 nadzornih točk. Od juga do severa, od Hebrona do Dženina, je 250 kilometrov, moraš pa prečkati stotine nadzornih točk, pri tem pa še naseljenci povsod izvajajo napade, vdirajo v vasi in napadajo ljudi na cestah. V enem letu smo dokumentirali 1640 napadov na novinarje na Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, saj predstavljata celoto. Razmere so zelo nevarne, a majhna prednost na Zahodnem bregu je v tem, da je tam vsaj nekaj mednarodnih novinarjev. A tudi oni se ne morejo svobodno premikati, lahko pa spremljajo palestinske novinarje in poznajo razmere na terenu."

(Predsednik Palestinskega novinarskega sindikata Naser Abu Bakr o izraelskem nasilju nad novinarji v Gazi; v intervjuju za MMC RTV SLovenija)