Usmrtili naj bi enega vodilnih izraelskih vohunov

Gre za najmanj drugo usmrtitev domnevnega izraelskega vohuna v islamski republiki ta mesec

V Iranu so usmrtili moškega, ki so ga tamkajšnje oblasti označile za enega vodilnih izraelskih vohunov v državi, poročanje iranskega portala Mizan Online povzema francoska tiskovna agencija AFP. Gre za najmanj drugo usmrtitev domnevnega izraelskega vohuna v islamski republiki ta mesec.

"Eden vodilnih vohunov sionističnega režima v Iranu, Bahman Šubi Asl, je bil danes zjutraj obešen," je poročal Mizan Online.

"Eden vodilnih vohunov sionističnega režima v Iranu, Bahman Šubi Asl, je bil danes zjutraj obešen."



Mizan Online

Usmrčeni, za katerega ni jasno, kdaj je bil aretiran, naj bi imel "privilegiran dostop" do ključnih iranskih podatkovnih baz in naj bi tesno sodeloval z izraelskimi obveščevalci.

Nazadnje so iranske oblasti človeka zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtile pred dobrim tednom dni.

Po podatkih norveške nevladne organizacije Iran Human Rights (IHR) so v islamski republiki letos skupno usmrtili že najmanj tisoč ljudi, od tega najmanj 64 v preteklem tednu.