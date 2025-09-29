Palestinski umetniki so preživeli desetletja izraelske okupacije in vojaških napadov

Zgodba o Gazi ostaja

Dogodke letošnje Kulturne ambasade Palestine bo v četrtek v Slovenski kinoteki sklenila projekcija sirskega celovečernega dokumentarnega filma A State of Passion (Stanje strasti) režiserk Carol Mansour in Mune Khalidi

© arhiv SLovenske kinoteke

V Atriju ZRC bodo danes odprli razstavo Zgodba o Gazi ostaja z deli palestinskih umetnikov iz Gaze, s katero se začenja 13. Kulturna ambasada Palestine. Gibanje za pravice Palestincev jo posveča Gazi, njenim prebivalcem, "tistim, ki jih ni več, in tistim, ki te nezamisljive grozote trpijo - ob tem pa še vedno pišejo, rišejo, pojejo in ustvarjajo".

Izrael že skoraj dve leti v Gazi izvaja genocid, ubitih je bilo že več kot 64.000 ljudi, na stotine jih je umrlo od lakote, Gaza je v celoti porušena, so zapisali pri Gibanju za pravice Palestincev in dodali, da v solidarnosti ne bodo ostali tiho.

Na razstavi Atriju ZRC so predstavljana dela 27 palestinskih umetnikov iz Gaze. "Njihova dela slavijo vztrajnost in ustvarjalnost Gaze ter kažejo, da so njeni ljudje in njihove zgodbe preživeli desetletja izraelske okupacije in vojaških napadov," so zapisali. Razstavo bodo odprli z branjem palestinske poezije v izvedbi pesnika Mohameda Abdula Munema ter igralke in pisateljice Drage Potočnjak.

Gibanje za pravice Palestincev

V torek bo sledil pogovor s plastičnim kirurgom, strokovnjakom za opekline in vojno medicino Tomom Potokarjem v Klubu Cankarjevega doma. Kot piše na spletni strani gibanja, je seznam držav, v katerih je deloval kot vojni kirurg, seznam tragedij človeštva, največkrat pa je bil v Gazi, nazadnje letos spomladi. Z gostom se bo pogovarjal novinar Aljaž Vrabec.

Dogodke letošnje Kulturne ambasade Palestine bo v četrtek v Slovenski kinoteki sklenila projekcija sirskega celovečernega dokumentarnega filma A State of Passion (Stanje strasti) režiserk Carol Mansour in Mune Khalidi. "Po 43 grozljivih dneh neprekinjenega dela v urgentnih oddelkih bolnišnic Al Shifa in Al Ahli v Gazi ob nenehnem bombardiranju je britansko-palestinski kirurg za rekonstruktivno kirurgijo dr. Ghassan Abu Sittah, nenadejano postal obraz palestinskega odpora," piše v opisu filmu.

Civilno-družbena iniciativa Gibanje za pravice Palestincev Kulturno ambasado Palestine pripravlja od leta 2012.