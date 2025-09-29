Družine talcev Trumpu / »Samo vi imate moč, da ta dogovor spravite čez ciljno črto«

Družine talcev, ki jih Hamas zadržuje v Gazi, so opozorile, da vsakič, ko se približajo dogovoru, ga izraelski premier Netanjahu sabotira

Izraelski premier Benjamin Netanjahu in predsednik ZDA Donald Trump

Družine talcev, ki jih palestinski Hamas zadržuje v Gazi, so pred današnjim srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Washingtonu Trumpu poslale pismo s pozivom, naj odločno podpre predlagani sporazum o končanju vojne v enklavi in nasprotuje vsem poskusom njegove sabotaže.

"Spoštljivo prosimo, da odločno nasprotujete vsem poskusom sabotaže predlaganega dogovora," je v odprtem pismu ameriškemu predsedniku zapisal Forum talcev in pogrešanih družin, osrednja organizacija, ki zastopa sorodnike talcev.

Po izraelskem napadu na voditelje Hamasa ta mesec v Katarju, je forum namreč zapisal, da "vsakič, ko se približajo dogovoru, tega Netanjahu sabotira".

"Vložki so previsoki in naše družine so predolgo čakale, da bi kakršnokoli vmešavanje, oviralo ta napredek. Samo vi imate moč, da ta dogovor spravite čez ciljno črto in zelo smo hvaležni, da vas imamo na naši strani," po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še piše v pismu.

Od 251 talcev, ki so jih pripadniki Hamasa zajeli med napadom 7. oktobra 2023, jih je v Gazi še vedno 47. Od teh jih je po izraelskih navedbah 25 že mrtvih.

Trump naj bi danes Netanjahuju v Beli hiši predstavil načrt v 21 točkah za končanje vojne v Gazi. Načrt naj bi vključeval takojšnjo izpustitev preostalih talcev v zameno za več sto palestinskih zapornikov ter umik izraelske vojske z območja.

Družine talcev

V telefonskem pogovoru za Reuters je Trump dejal, da je od izraelskih in arabskih voditeljev prejel "zelo dober odziv" glede predloga za mirovni sporazum in da si "vsi želijo skleniti dogovor". Hamas je medtem sporočil, da še ni prejel predloga od Trumpa ali drugih posrednikov.

Trump naj bi po urniku, ki ga je objavila Bela hiša, Netanjahuja predvidoma sprejel ob 17. uri po srednjeevropskem času. Po dvostranskih pogovorih bo izraelskega premierja gostil na kosilu v kabinetni sobi, nakar bosta imela ob 19.15 skupno tiskovno konferenco.

Medtem izraelska vojska nadaljuje obsežne napade na mesto Gaza, v katerih je v zadnjih 24 urah umrlo 77 ljudi. Izraelski tanki so ob tem prodrli globlje v mesto, vojska pa je več sto tisoč Palestincem ukazala, naj se umaknejo iz mesta.

O streljanju so danes poročali tudi v bližini bolnišnice Al Šifa v mestu, ki je največji še delujoči zdravstveni objekt na severu enklave. Od začetka vojne je bil že večkrat napaden, velik del stavbe pa je že uničen.

Na zasedenem Zahodnem bregu je medtem izraelska vojska izvedla nove racije, v katerih je davi aretirala 15 Palestincev, navaja portal katarske televizije Al Jazeera.