Osem zgodb o odsotnosti meje

V Kinemaxu v Gorici bo danes prvi del svetovne premiere osmih kratkih filmov, nagrajenih na razpisu Brezmejni kratki film. Drugi del bo v petek na novogoriškem Trgu Evrope. Projekciji pripravljajo ob odprtju in zaključku 25. mednarodnega kongresa FICE - dnevov avtorskega filma.

Predstavljeni bodo režijski prvenec Giacoma Bendottija Il ponte (Most), film Davida Del Degana Cos' te costa (Kaj te stane), film Lorenza Fabbra La battaglia delle spazzole (Bitka pometačev), edini animiran film Simoneja Massija Confini, canti (Meje, pesmi), film Emme Jaay Meja - Frontiera ter filmi Chiare Cremaschi Vivere (Živeti), Maura Lodija L'estate che verra (Prihodnje poletje) in Alberta Fsule L'osservatore dell'est (Opazovalec iz vzhoda). Skupna dolžina osmih kratkih filmov je 144 minut.

Kot so zapisali organizatorji, bo premierno predstavljenih osem zgodb, osem pogledov na mejo kot kraj srečevanja, preobrazbe in skupne prihodnosti. "Osem zgodb, ki pripovedujejo o odsotnosti meje, kjer je Trg Evrope / Piazza Transalpina, simbol enotnosti in preseganja delitev, prisoten na začetku in koncu vsake pripovedi. Osem del, ki jih združujejo različni navdihi in jeziki, a vsa nosijo en sam izziv: skozi film ujeti in za vedno ohraniti zgodbe, čustva in magijo kraja, ki je v letu 2025 v središču pozornosti kot GO! 2025, Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica - Gorica."

Kratki filmi so bili izbrani na razpisu Brezmejni kratki filmi, ki ga je podprla Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Direkcija za kulturo v sodelovanju s FVG Film Commission - PromoTurismoFVG v okviru letošnjega dogajanja Evropske prestolnice kulture (EPK).

Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica - Gorica

Razpis Brezmejni kratki filmi je omogočil podporo produkcijam s prispevkom do 100.000 evrov za posamezno delo. Med več kot 150 predlogi iz različnih evropskih držav je zmagovalce izbrala strokovna žirija pod vodstvom oskarjevca Gabriela Salvatoresa. Filme so lani poleti snemali na Goriškem in čezmejnem območju.

"Po zaslugi prestolnice kulture se znajdeš v situacijah, da gledaš Cinema Paradiso s Tornatorejem, tiščiš pesti v žep z Bellocchiom in ocenjuješ scenarije kratkih filmov s Salvatoresom. Kot programski direktor sem ponosen, da bomo vseh osem kratkih filmov predvajali na našem najbolj simboličnem kraju, Trgu Evrope oziroma Piazzi Transalpina," so v sporočilu za javnost navedli besede programskega direktorja GO! 2025 in člana žirije Stojana Pelka.

Brezmejni kratki filmi so del uradnega programa EPK 2025 Nova Gorica - Gorica.

Dnevi avtorskega filma so ena najpomembnejših manifestacij italijanskega filma, organizirata jih Federacija italijanskega umetniškega filma in Združenje Palazzo del Cinema - Hiša filma iz Gorice.