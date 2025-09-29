»Ni upora, ni grožnje nacionalni varnosti in ni potrebe po vojaških enotah v našem največjem mestu«

Ameriška zvezna država Oregon v tožbi predsednika ZDA Donalda Trumpa obtožuje prekoračitve oblasti

Tina Kotek (desno), guvernerka Oregona

© Oregon National Guard / Flickr

Ameriška zvezna država Oregon in njeno največje mesto Portland sta v nedeljo vložila tožbo, s katero želita preprečiti napotitev vojakov v Portland, ki jo je v soboto ukazal predsednik Donald Trump. V tožbi Trumpa obtožujejo prekoračitve oblasti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tožba, ki so jo vložili proti Trumpu, obrambnemu ministru Petu Hegsethu in ministrici za domovinsko varnost Kristi Noem, izpodbija napotitev 200 pripadnikov nacionalne garde v Portland, rekoč da bi to kršilo zakon.

Ob tem Trumpa obtožujejo prekoračitve oblasti in navajajo, da je bil ukrep "motiviran z njegovo željo po normalizaciji uporabe vojaških enot za običajne dejavnosti pregona v državi". To naj bi veljalo zlasti za območja, ki jih vodijo njegovi politični nasprotniki.

Po Trumpovih navedbah so napotitve vojakov v mesta potrebne za zatiranje kriminala in protestov proti zvezni službi za priseljevanje in carine (Ice). Napotitev nacionalne garde v Portland sledi podobnim potezam predsednika, ki je proti željam lokalnega demokratskega vodstva vojsko že napotil v Los Angeles in Washington.

V mesto angelov je Trump junija poslal nacionalno gardo ter kot razlog navedel nemire in odpor proti agentom Ice. Gardo je nato napotil tudi v Washington in napovedal podobne ukrepe za Memphis in Chicago.

V tožbi so oregonske oblasti še zapisale, da ni potrebe po napotitvi garde, saj so bili protesti proti zvezni službi Ice mirni in majhnega obsega. Šlo je za proteste z manj kot 30 ljudi, ki od junija niso zahtevali aretacij.

Guvernerka Oregona Tina Kotek je dejala, da za zdaj ni dobila podrobnosti ali časovnice, kdaj bo garda napotena v Portland. "Ni upora, ni grožnje nacionalni varnosti in ni potrebe po vojaških enotah v našem največjem mestu," je dejala.

V Portlandu sicer že več mesecev potekajo protesti pred enim od centrov za pridržanje agencije Ice zaradi jeze nad ravnanjem Trumpove vlade, ki je poostrila postopke proti priseljencem brez dokumentov. Mesto je bilo tudi prizorišče obsežnih protestov in spopadov med Trumpovim prvim mandatom po smrti Georgea Floyda, ki ga je maja 2020 ubila policija.