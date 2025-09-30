»Končno je za Izraelce in Palestince upanje, da se ta vojna lahko konča«

Evropske in arabske države pozdravljajo Trumpov mirovni načrt za Gazo

Voditelji evropskih ter več arabskih in muslimanskih držav pozdravljajo mirovni načrt za Gazo, ki ga je v ponedeljek predstavil ameriški predsednik Donald Trump. Vrstijo se pozivi k uresničitvi predlagane rešitve, ki jo je Izrael podprl, gibanje Hamas pa jo še preučuje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X zapisala, da Bruselj vse strani spodbuja, da izkoristijo priložnost, ki se ponuja z mirovnim načrtom, EU pa da je pripravljena prispevati k temu.

"Rešitev dveh držav ostaja edina izvedljiva pot do pravičnega in trajnega miru na Bližnjem vzhodu, kjer bi Izraelci in Palestinci živeli drug ob drugem v miru in varnosti, brez nasilja in terorizma," je dodala.

Podobno je sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki je strani pozval, naj izkoristijo trenutek in dajo miru resnično priložnost. "Pozdravljam načrt predsednika Trumpa za konec vojne v Gazi, pozitiven odziv predsednika vlade Netanjahuja me spodbuja," je objavil na omrežju X.

Načrt predsednika Trumpa za Gazo je priložnost za trajen mir in ponuja najboljšo takojšnjo možnost za končanje vojne, meni visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, ki je Hamas pozvala, naj ga sprejme brez odlašanja, medtem ko je Izrael načrt že potrdil.

Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je pohvalil Trumpovo zavezo za končanje vojne. "Hamas nima druge izbire kot nemudoma osvoboditi vse talce in slediti temu načrtu," je zapisal na X in obenem Izrael pozval, naj se odločno zaveže načrtu.

Nemški kancler Friedrich Merz je načrt ameriškega predsednika označil za "najboljšo priložnost" za končanje vojne v Gazi. Dodal je, da je izraelska podpora načrtu pomemben korak naprej, zdaj pa se mora z njim strinjati tudi Hamas. Da načrt ponuja edinstveno priložnost za končanje vojne, meni tudi zunanji minister Johann Wadephul.

Načrta se veseli tudi španski premier Pedro Sanchez, eden najglasnejših kritikov izraelske ofenzive v Gazi med evropskimi voditelji. "Čas je, da se nasilje konča, da se talci takoj osvobodijo in da se zagotovi humanitarna pomoč civilnemu prebivalstvu," je sporočil.

Italijanska vlada premierke Giorgie Meloni je načrt pozdravila in strani pozvala, naj ga sprejmejo, češ da bi bil lahko prelomnica.

Po besedah britanskega premierja Keira Starmerja Združeno kraljestvo močno podpira Trumpova prizadevanja za konec spopadov, osvoboditev talcev in zagotovitev nujne humanitarne pomoči prebivalcem Gaze.

Nekdanji britanski premier Tony Blair, za katerega je Trump predvidel eno od vodilnih vlog v bodočem mednarodnem odboru za mir za upravljanje z Gazo, dokler te vloge ne bodo prevzeli Palestinci, je sporočil, da je drzen in pameten načrt najboljša priložnost za konec vojne in svetlo prihodnost za prebivalce Gaze ter trajno varnost Izraela.

Načrt je s posebno skupno izjavo podprlo tudi osem arabskih oziroma muslimanskih držav.

"Pozdravljamo vlogo ameriškega predsednika in njegova iskrena prizadevanja za končanje vojne v Gazi. Potrjujemo pripravljenost za pozitivno in konstruktivno sodelovanje z ZDA in stranema za dokončno sklenitev sporazuma in zagotovitev njegovega izvajanja," je navedeno v izjavi Katarja, Egipta, Združenih arabskih emiratov, Turčije, Savdske Arabije, Indonezije in Pakistana.

Kitajska podpira vsa prizadevanja za zmanjšanje napetosti med Palestinci in Izraelom, pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v Pekingu danes dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Guo Jiakun.

Načrt sicer predvideva takojšnjo ustavitev vojaških operacij, pri čemer bi Hamas v 72 urah izpustil 20 še živih izraelskih talcev ter predal posmrtne ostanke še več kot 20 umrlih v zameno za več sto priprtih Palestincev. Vključuje tudi oblikovanje telesa, ki bi v prehodnem obdobju upravljalo z enklavo. Hamas izključuje iz vodenja Gaze in pušča odprta vrata za palestinsko državo.

Forum družin talcev in pogrešanih, ki zastopa svojce v Gazi pridržanih talcev, je že v ponedeljek pozdravil načrt predsednika Trumpa za Gazo in ga označil za zgodovinski sporazum, ki bo omogočil končanje vojne. Hkrati je pozval k mednarodnemu pritisku na Hamas, da ga sprejme tudi palestinsko gibanje.

