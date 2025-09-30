So prevodi umetne inteligence dovolj dobri?

Izzivi prevajanja ob pomoči uporabe umetne inteligence

Utrinek s prevajalske poti po Ljubljani

© Amar Trumić

Prevajalci, tolmači in terminologi na današnji dan, 30. septembra, ko goduje prevajalec Svetega pisma sv. Hieronim, obeležujejo mednarodni dan prevajanja. Strokovnjaki s področja jezikovnih poklicev v mesecu jezikovnih poklicev s sloganom UIzi prevedeno. UIzi zgrešeno opozarjajo na izzive prevajanja ob pomoči uporabe umetne inteligence.

Slovenski strokovnjaki bodo v sklopu meseca jezikovnih poklicev do 31. oktobra na dogodkih odpirali vprašanja o prednostih in slabostih uporabe umetne inteligence pri prevajanju, tolmačenju in lektoriranju, o etiki, transparentnosti in zaščiti avtorskih pravic, razvoju jezikovnih poklicev, pa tudi o pridobivanju jezikovnih kompetenc, vrednotenju intelektualnega dela in nalogah ustanov, ki izobražujejo jezikovne kadre.

Med drugim pripravljajo konferenco What is the role of translation in promoting smaller European drama? v četrtek v Cankarjevem domu, zvočno instalacijo prevodov Sovretovih nagrajencev v petek v Knjižnici Otona Župančiča, do 31. oktobra pa še Mednarodni forum: Trajnostna digitalna preobrazba za ustvarjalnost, podkast Jezikast o izzivih tolmačenja in prihodnosti tolmaškega poklica v dobi umetne inteligence, posvet Etika prevajanja z umetno inteligenco: ravnovesje med inovativnostjo in integriteto ter sklepni dogodek Noč reformatorjev s predavanji, branjem in glasbo.

Pri kampanji sodelujejo Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev, Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije, Lektorsko društvo Slovenije, Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije, Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije, Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT, oddelek za prevajalstvo ljubljanske Filozofske fakultete, oddelek za prevodoslovje mariborske Filozofske fakultete in oddelek za uporabno jezikoslovje Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem.

Na mednarodni dan prevajanja in ob 140. obletnici rojstva prevajalca in prevodoslovca Antona Sovreta bodo nocoj v Delavskem domu Hrastnik podelili Sovretovo nagrado Društva slovenskih književnih prevajalcev. V čitalnici Narodne in študijske knjižnice v Trstu pa bodo zvečer predstavili novo dvojezično zbirko slavista, pesnika in pisatelja Borisa Pangerca z naslovom Una nuova stagione, ki je izšla v italijanščini in arabščini.

Na mednarodni dan prevajanja, ki letos poteka pod geslom Prevajanje, oblikovanje zaupanja vredne prihodnosti, je Mednarodna zveza prevajalcev (Fit) prvič opozorila leta 1954 v Parizu. Fit si je ves čas prizadeval, da bi prevajalski poklic dobil podporo v čim več državah sveta, generalna skupščina ZN pa je leta 2017 sprejela resolucijo, po kateri se mednarodni dan prevajalcev in prevajanja obeležuje po vsem svetu.