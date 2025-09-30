Morilec Charlieja Kirka se še ni izrekel o krivdi

Tožilstvo ga obtožuje umora in zahteva smrtno kazen

Skrajnodesničarski aktivist Charlie Kirk

© Gage Skidmore / Flickr

Odvetniki 22-letnega Tylerja Robinsona, ki je obtožen, da je 10. septembra na kampusu univerze Utah Valley ustrelil in ubil desničarskega političnega aktivista Charlieja Kirka, se v ponedeljek na sodnem zaslišanju ni izrekel o krivdi ali nedolžnosti, poročajo ameriški mediji. Tožilstvo ga obtožuje umora in zahteva smrtno kazen.

Odvetnica po uradni dolžnosti Kathryn Nester je sodišču povedala, da bo obrambna ekipa potrebovala več časa za pregled dokaznega gradiva, poroča televizija CBS.

"Dokler ne bomo razumeli, s čim točno imamo opravka in koliko moramo predelati, bo za nas težko podati razumno oceno, kdaj bomo pripravljeni za predhodno zaslišanje," je povedala sodniku. Ta je določil, da se mora Robinson na naslednjem zaslišanju, ki bo 30. oktobra, zglasiti v živo in ne več na daljavo.

Robinson se je po Kirkovi smrti sam predal policiji. Tožilstvo je od takrat razkrilo kratka sporočila in DNK dokaze, ki po njihovem mnenju povezujejo Robinsona z umorom.

Okrožni tožilec Utaha Jeff Gray je pred prvo obravnavo ob sklicevanju na obtoženčevo mamo povedal, da je imel Robinson ljubezensko razmerje s svojim sostanovalcem, ki je bil v procesu prehoda v žensko.

V sporočilu, ki naj bi ga pred dejanjem pustil sošolcu, je Robinson napisal, da bo imel priložnost ubiti enega od vodilnih konservativnih glasov v državi, kar da bo izkoristil, ker ima dovolj Kirkovega sovraštva.

Umor tesnega zaveznika predsednika Donalda Trumpa je v ZDA sprožil gonjo proti levim ideologijam in hude pritiske na vse, ki si upajo opozarjati problematičnost Kirkovih stališč. Najbolj znan je primer komika Jimmyja Kimmla, ki niti ni kritiziral Kirka, temveč se je norčeval iz Trumpovega odziva na umor.

Televizija ABC je najprej ukinila njegovo oddajo, nato pa jo je po velikem javnem pritisku, ki se je kazal tudi v padanju vrednosti delnic starševskega podjetja Disney, vrnila na program. Kimmel se sedaj znova vsak večer norčuje iz predsednika ZDA, morda še bolj kot prej.

Kirkovo politično organizacijo Turning Point USA s sedežem v Arizoni je medtem prevzela njegova vdova Erika, ki je med drugim v krščanskem duhu razglasila, da morilcu svojega moža odpušča.

