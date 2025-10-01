Trump / »Hamas bo to storil ali pa ne. Če ne bo, bo konec zelo žalosten.«

Trump postavil ultimat Hamasu glede potrditve njegovega načrta (dopolnjeno)

Predsednik ZDA Donald Trump je danes dejal, da ima palestinsko gibanje Hamas "tri ali štiri dni časa", da se odzove na njegov načrt za konec vojne v Gazi. Načrt med drugim predvideva razorožitev Hamasa, ki predloge še preučuje in se nanj za zdaj ni odzval. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa bo o podrobnostih danes seznanil svoj kabinet.

"Čakamo samo na Hamas in Hamas bo to storil ali pa ne. Če ne bo, bo konec zelo žalosten," je dejal Trump, ko so ga povprašali glede časovnice za potrditev njegovega načrta za konec vojne v Gazi, ki ga je predstavil v ponedeljek.

Ponovil je svarilo, da se bo palestinsko gibanje soočilo s hudimi posledicami, če načrta oz. predloga ne bodo sprejeli, in da "v njihovo dobro upa, da bodo podpisali", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hamas namreč še preučuje predlog, ki ga je Netanjahu potrdil že v ponedeljek po srečanju s Trumpom v Beli hiši. Trumpov načrt so pozdravili tudi v več evropskih, arabskih in drugih državah.

V Katarju, ki opravlja vlogo posrednika v pogajanjih s Hamasom, so sporočili, da bo še danes v Dohi potekal sestanek s pogajalci Hamasa ob sodelovanju predstavnikov Egipta in Turčije, na katerem bodo govorili o Trumpovem načrtu.

"Pogajalska delegacija Hamasa je obljubila, da ga bo odgovorno preučila," je povedal tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. "Za odgovore je še prezgodaj, vendar smo resnično optimistični glede tega, da je načrt celovit," je dodal.

Kasneje se je glede Trumpovega načrta odzval tudi katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani, ki je za katarsko televizijo Al Jazeera dejal, da so za sprejetje načrta potrebna nadaljnja pojasnila in podrobnosti, za katera so potrebna pogajanja.

"Načrt je še v začetni fazi in ga je treba dodatno razviti in pojasniti," je dejal katarski premier in dodal, da je še posebej potrebna pojasnitev glede mehanizma za umik izraelskih sil z območja. "Načrt potrebuje razpravo o podrobnostih in o tem, kako te podrobnosti izvajati," je še povedal.

Netanjahu pa je dejal, da bo danes svoj kabinet seznanil s podrobnostmi mirovnega načrta. "V Washingtonu sem se s predsednikom Trumpom dogovoril o okviru za izpustitev vseh talcev in o doseganju vseh vojnih ciljev, ki smo si jih zastavili," je Netanjahu dejal na začetku današnje seje kabineta.

Ta je potekala kmalu po njegovi vrnitvi z ZDA, premier pa je dejal, da bo podrobnejše poročilo posredoval tako članom vlade kot članom varnostnega kabineta.

Načrt med drugim večkrat poudarja, da Hamas in druge frakcije ne bodo imele vloge pri upravljanju Gaze "v nobeni obliki".

Predvideva trajno uničenje vse "vojaške in teroristične infrastrukture", omenja tudi demilitarizacijo in razorožitev Gaze ter "deradikalizacijo" Gaze pod novo mednarodno upravo, ki bi jo vodil kar sam Trump.

Po vrnitvi vseh izraelskih talcev, za katero je bil v ponedeljek določen 72-urni rok, naj bi tudi pomilostili vse pripadnike Hamasa, ki se bodo razorožili in zavezali mirnemu sobivanju.

Palestinska militantna skupina Islamski džihad, ki se v Gazi bori skupaj s Hamasom, je načrt sicer ponoči označila za farso, ki ne bo končala vojne in agresije nad Palestinci. Hamas je že večkrat doslej zavrnil podobne predloge, ki so ustrezali izraelskim ciljem in stališčem, vendar pa se vse bolj krepi pritisk celotnega sveta, da bi vendarle dosegli konec vojne in trpljenja v Gazi.