IZJAVA DNEVA

"Janša je osrednja figura političnih bojev ves čas slovenske samostojnosti, odkar mu je leta 2004 uspelo prvič dobiti parlamentarne volitve, pa samo še toliko bolj. Ključna determinanta politike ni le generacijo politikov, ampak bistveno dlje. SDS, ukrojena kot Janšev d. o. o., ima poleg močne, stabilne strukture in učinkovite, proativne organizacije - programskih premikov je bilo vmes več - še eno značilnost: četudi ima najširšo in najbolj disciplinirano vojsko članov, slovi tudi po visoki odbojnosti na drugi strani politične mavrice in v pomembnem delu centra. Janša je diktiral dogajanja na desni sredini že pred letom 2004, a kar nekaj časa so imeli boljše pozicije v taboru pri SLS in tudi SKD, predhodnici Nove Slovenije. Odkar se je prelevil v stalnega pretendenta za oblast, je še toliko bolj ključni faktor dogajanj tudi v konkurenčnih političnih silah."

(Urednik Matija Stepišnik o tem, da je Janez Janša ključna determinanta slovenske politike; via Večer)