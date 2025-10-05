Nad Greto Thunberg naj bi Izraelci izvajali nasilje, prisilili naj bi jo tudi poljubiti izraelsko zastavo

Švedska aktivistka naj bi v izraelskem priporu obenem prejemala premalo vode in hrane

Švedska aktivistka Greta Thunberg, ki je sodelovala v humanitarni flotilji Sumud, katere namen je bil prebiti izraelsko blokado Gaze, naj bi bila v priporu deležna nasilja izraelskih sil. Med drugim naj bi prejela premalo vode in hrane, prisiljena naj bi bila tudi poljubiti izraelsko zastavo.

Humanitarna flotilja Sumud je s humanitarno pomočjo na krovu in z namenom prebiti izraelsko blokado palestinske enklave pred mesecem dni odplula iz Španije. V njej je sodelovalo okrog 45 ladij z več sto aktivisti, politiki, novinarji in humanitarci. Med njimi je bila tudi Thunberg.

Izraelska mornarica je vse ladje prestregla. Aktiviste so pridržali in napovedali njihovo deportacijo v Evropo.

Okoli 137 aktivistov je v soboto pristalo v Istanbulu. Ob tem jih je več poročalo o nasilju izraelskih sil nad švedsko aktivistko, ki naj bi jo med drugim prisili v poljubljanje izraelske zastave, poroča portal katarske televizije Al Jazeera.

Thunberg je medtem v korespondenci s predstavniki švedske ambasade navedla, da je med pridržanjem prejela premalo vode in hrane, poroča Guardian.

O nevzdržnih razmerah med pridržanjem so poročali tudi drugi. Po pričevanju turške udeleženke flotilje so bili med drugim prisiljeni piti vodo iz stranišča.

