KOMENTAR DNEVA

"Bil sem v izmeni, ko so pripeljali otroka z očetom. Oče je bil anesteziolog, mati pa pediatrinja. Mati je delala v bolnišnici Naser na dan, ko so napadli in bombardirali njeno hišo, pri čemer je bilo ubitih devet njenih otrok. Ko so jih reševalci skušali izvleči ven, je bilo videti, kot da vlečejo zažgana drva iz ognja. Ti otroci so bili povsem zogleneli. Zogleneli deli mesa in kosti. Oče je utrpel zelo hudo poškodbo možganov in je umrl kakšne tri dni kasneje na oddelku za intenzivno nego. Materi je tako ostal le en sin, ki je imel precejšnje poškodbe živčevja in zlomljeno roko. Operiral sem ga, ko so ga pripeljali. To je povsem nepredstavljivo. Sam imam otroke. Kako lahko kdor koli sploh živi po tem? Ne vem. Meni je bilo zelo težko mater sploh pogledati v oči, saj me je bilo močno sram. Ne, ker bi bil kriv, ampak me je bilo kot človeka sram tega, kaj lahko ljudje naredijo drugim. Ne morem si predstavljati, kako je možno živeti po tem, ko se zgodi nekaj takšnega."

(Britanski plastični kirurg Tom Potokar je v intervjuju za MMC RTV Slovenija opozoril, da so razmere v bolnišnicah v Gazi na Zemlji)