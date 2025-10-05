»Netanjahu je dobil skoraj vse, kar je želel«

IZJAVA DNEVA

"Z načrtom v dvajsetih točkah je Benjamin Netanjahu dobil skoraj vse, kar je želel. Mednarodno izolirani in s tiralico Mednarodnega kazenskega sodišča obteženi premier je moral požreti opravičilo emirju Katarja za napad na Doho, a prejel je najlepše darilo – ultimat Hamasu. Islamistična militantna skupina, ki še vedno ohranja nadzor nad območjem Gaze, je postavljena pred težko izbiro: ali predaja ali brutalna izraelska okupacija. Izjava ameriškega predsednika je napovedala srhljiv konec. Če bo Hamas zavrnil predlog, bo Izrael imel »polno podporo Združenih držav« za nadaljevanje vojne, da »dokonča delo in uniči grožnjo Hamasa."

"Ob najavah končanja vojne so voditelji običajno previdni, ampak zadržanost ni v Trumpovi naturi. Načrt je razglasil ne samo za dogovor o miru v enklavi, temveč za konec tisočletnih konfliktov na Bližnjem vzhodu, drzno je obljubil, da je vse na dosegu roke. In vendar gre za napol izdelan in neverodostojen plan, pri katerem sta sodelovali prijateljski državi, ZDA in Izrael, palestinska stran vanj ni bila vključena. Ameriški predsednik je vehementno oznanil »večni mir« – čeprav v zameno za končanje genocida v Gazi Palestincem prinaša okupacijsko vlado in jim jemlje dobesedno vse."

(Novinarka Saša Vidmajer o tem, da sta medtem ko se je svet ukvarjal s priznanji palestinske države, Trump in Netanjahu finalizirala načrt, kako pokopati Palestino; via Delova Sobotna priloga)