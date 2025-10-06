Trump / »Potrdite moj načrt, sicer bo sledilo veliko prelivanje krvi«

Ameriški predsednik je izraelsko in palestinsko stran pozval uresničitvi mirovnega načrta za Gazo

Ameriški predsednik Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo na svojem družbenem omrežju Truth Social pozval pogajalce Izraela in palestinskega gibanja Hamas, ki naj bi danes v Egiptu začeli pogovore o uresničitvi mirovnega načrta za Gazo, naj hitro ukrepajo in potrdijo njegov načrt, sicer bo sledilo veliko prelivanje krvi.

"Ta konec tedna so potekale zelo pozitivne razprave s Hamasom in državami iz vsega sveta (arabskimi, muslimanskimi in vsemi drugimi) o osvoboditvi talcev, končanju vojne v Gazi, a še pomembneje, o končno doseženem miru na Bližnjem vzhodu," je objavil Trump.

Kot je dodal, se bodo danes sestale tehnične ekipe, da bodo preučile in pojasnile končne podrobnosti. "Povedali so mi, da naj bi bila prva faza zaključena ta teden, zato vse prosim, naj DELUJEJO HITRO," je objavil Trump in dodal, da bo sicer sledilo množično prelivanje krvi, česar si nihče ne želi.

Trump je v petek Hamasu izrekel ultimat, naj do danes sprejme njegov mirovni načrt. Hamas je nato že v petek sporočil, da so pripravljeni izpustiti vse talce in predati upravo nad Gazo tehnokratskim oblastem, glede drugih točk načrta pa da si želijo dodatnih pogajanj. Izrael medtem nadaljuje bombardiranje Gaze kljub Trumpovemu pozivu, naj s tem prekine v času pogajanj.

Predstavniki Izraela in Hamasa naj bi danes v Egiptu začeli pogovore o uresničitvi mirovnega načrta za Gazo. Egiptovsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da bo v ospredju pogovorov, ki potekajo prek posrednikov, najprej izpustitev preostalih izraelskih talcev, ki jih zadržuje Hamas, v zameno za palestinske zapornike v Izraelu.

