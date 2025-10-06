Trump si je za svoj 80. rojstni dan zaželel ring v Beli hiši

Ameriški predsednik bo gostil borbe UFC

Ameriški predsednik Donald Trump namerava prihodnje leto svoj 80. rojstni dan praznovati z dogodkom najbolj znane in donosne serije mešanih borilnih veščin UFC, ki ga bodo 14. junija priredili na zelenici pred Belo hišo. Dogodek je bil sprva napovedan za 4. julij, ko ZDA praznujejo dan neodvisnosti.

"14. junija prihodnje leto bomo imeli velik večer borb UFC v Beli hiši. In to kar v Beli hiši, na njenem posestvu," je v nedeljo dejal Trump ob 250. obletnici ameriške mornarice v pomorski bazi v Norfolku v zvezni državi Virginija. Ob tem ni omenil, da ima na ta dan rojstni dan, ali da bo naslednje leto dopolnil 80 let.

Trump, ki je velik ljubitelj tega športa in reden gost dogodkov UFC, je letos za svoj rojstni dan priredil vojaško parado, ki je bila namenjena obeleženju ustanovitve ameriške vojske.

Avgusta je vodja UFC Dana White dejal, da bo dvoboj mešanih borilnih veščin v Beli hiši potekal 4. julija prihodnje leto, na dan ko bodo ZDA obeležile 250. obletnico ustanovitve, zdaj pa je večer brutalnih borb v Beli hiši dobil nov datum, ko bo prvič ta šport postavljen v središče ameriške politične moči.

Na novinarski konferenci je White dejal, da bodo v začetku prihodnjega leta pri UFC začeli razmišljati o sporedu borb in borcih, ki bodo nastopili na tem zgodovinskem dogodku, in dodal, da bo šlo za eno najboljše sestavljenih sporedov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

UFC je sicer največja in najuspešnejša organizacija v svetu mešanih borilnih veščin MMA, kamor med drugimi spadajo jiu-jitsu, kikboks in rokoborba. Dvoboji potekajo v osemkotnem ringu oz. oktagonu, ki ga omejuje žična ograja. Poleg le nekaj izjem, kot je na primer zbadanje v oči, lahko borci in borke za napad na nasprotnika uporabljajo skoraj vse tehnike borilnih veščin.

Ameriški predsednik je že več let redno prisoten na nekaterih večjih dogodkih serije UFC, kjer ga pozdravljajo in napovedujejo kot zvezdnika.

Trump je v preteklosti sicer sodeloval tudi z organizacijo profesionalne rokoborbe WWE (World Wrestling Entertainment), ki prireja zrežirane boje. Nekdanja direktorja organizacije Vince in Linda McMahon sta sicer dobra prijatelja ameriškega predsednika in radodarna donatorja njegovim kampanjam. Linda McMahon je trenutno celo ministrica v Trumpovi vladi.

