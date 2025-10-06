»Na tej stopnji nimamo načrtov za pogajanja«

Iran za zdaj ne namerava nadaljevati pogajanj o svojem jedrskem programu z evropskimi državami

Iran za zdaj ne namerava nadaljevati pogajanj o svojem jedrskem programu z evropskimi državami, je danes izjavil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva. Teheran namreč trenutno preučuje posledice ponovne uvedbe sankcij Združenih narodov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Na tej stopnji nimamo načrtov za pogajanja," je izjavil tiskovni predstavnik ministrstva in dodal, da Teheran preučuje posledice ponovne uvedbe sankcij.

Sankcije proti Teheranu so ponovno začele veljati, potem ko je Varnostni svet ZN konec septembra zavrnil predlog resolucije o odlogu njihove ponovne uvedbe.

Nemčija, Velika Britanija in Francija so konec avgusta presodile, da Iran ne izpolnjuje svojih obveznosti iz jedrskega sporazuma, saj je po junijskih napadih prekinil sodelovanje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) in naj bi plemenitil uran nad dovoljeno mejo. Trojica je nato podprla vrnitev sankcij, temu mnenju je privolila tudi večina članic VS ZN.

Sankcije proti Iranu so bile sicer pred tem odpravljene po jedrskem sporazumu leta 2015, vendar z možnostjo, da se avtomatično vrnejo, če Iran ne bo spoštoval določil. Sporazum je praktično propadel leta 2018, ko je predsednik ZDA Donald Trump svojo državo enostransko umaknil iz njega in ponovno začel uvajati sankcije.