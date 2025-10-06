Rusija prestregla in uničila 251 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov

Ukrajina pa poroča o več kot 700 ruskih napadih v 24 urah, od tega je bilo več kot 500 izvedenih z brezpilotniki

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

© Urad ukrajinskega predsednika / Flickr

Ruska vojska je po navedbah obrambnega ministrstva ponoči sestrelila 251 ukrajinskih dronov, med drugim tudi nad Črnim morjem in zasedenim polotokom Krim. V ukrajinski regiji Zaporožje pa so poročali o več kot 700 ruskih napadih v 24 urah, od tega je bilo več kot 500 izvedenih z brezpilotniki.

"Ponoči so sistemi zračne obrambe prestregli in uničili 251 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov," je na Telegramu sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Ruska zračna obramba je 40 dronov sestrelila nad Krimom, 62 nad Črnim morjem, preostale pa na drugih območjih, med drugim nad obmejnima regijama Kursk in Belgorod, so dodali.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bil to eden najbolj obsežnih ukrajinskih napadov na Rusijo od začetka ruske invazije na Ukrajino pred tremi leti in pol.

Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov je danes na družbenih omrežjih sporočil, da je bilo v napadih z droni v regiji poškodovana energetska infrastruktura in da je brez elektrike še vedno okoli 5400 ljudi v 24 naseljih. V regiji Krasnodor pa so droni zadeli rafinerijo. Pri tem sta bila poškodovana dva človeka, so sporočile lokalne oblasti.

Ruski predsednik Vladimir Putin

© kremlin.ru

Ruske oborožene sile so medtem v zadnjih 24 urah samo v ukrajinski regiji Zaporožje izvedle več kot 700 napadov, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Pri tem je bila ubita ena oseba, še 11 pa ranjenih. Ponoči so izvedle napade tudi v drugih ukrajinskih regijah. Ukrajinska zračna obramba je danes sporočila, da je ponoči uničila 83 od 116 dronov, danes dopoldne pa sestrelila ali onesposobila 83 dronov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Guverner regije Zaporožje Ivan Fedorov pa je sporočil, da so 17 naselij napadli z več kot 500 droni in nadnje izstrelili okrog 220 topniških izstrelkov.

Lokalne oblasti v regiji Černigov pa so sporočile, da so ruski droni ponoči zadeli energetski objekt, medtem ko je bila v napadu v regiji Herson ubita ženska. V Harkovu so bile v napadih ranjene štiri osebe.

Vojskujoči se strani tako nadaljujeta medsebojne napade, pri čemer se osredotočata zlasti na energetsko infrastrukturo.