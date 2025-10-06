Nobelova nagrada za medicino znanstvenikom za revolucionarno odkritje o imunskem sistemu

Nobelovo nagrado za medicino letos prejmejo znanstveniki za odkritja v zvezi s periferno imunsko toleranco, mehanizmi, s katerimi se imunski sistem odzove na okužbe

Nobelova nagrada

Nobelovo nagrado za medicino letos prejmejo ameriška znanstvenika Mary Brunkow in Fred Ramsdell ter japonski znanstvenik Shimon Sakaguchi za odkritja v zvezi s periferno imunsko toleranco, mehanizmi, s katerimi se imunski sistem odzove na okužbe, je danes sporočil švedski inštitut Karolinska v Stockholmu.

"Nagrajenci so identificirali varnostnike imunskega sistema, regulatorne T-celice, ki preprečujejo imunskim celicam, da napadajo naše lastno telo," je pojasnila profesorica na inštitutu Karolinska Marie Wahren-Herlenius.

Predsednik Nobelovega odbora Olle Kämpe je dodal, da so bila njihova odkritja odločilna za razumevanje delovanja imunskega sistema in razlogov, zakaj se pri vseh ljudeh ne razvijejo resne avtoimunske bolezni.

Odkritja letošnjih nagrajencev so po navedbah inštituta položila temelje za novo področje raziskav in spodbudila razvoj novih načinov zdravljenja, na primer raka in avtoimunskih bolezni. Njihove ugotovitve lahko pripeljejo tudi do uspešnejših presaditev.

Prvo ključno odkritje danes 74-letnega Sakaguchija sega v leto 1995. Takrat je bilo veliko raziskovalcev prepričanih, da se imunska toleranca razvije le zaradi izločanja potencialno škodljivih imunskih celic v timusu, in sicer prek procesa centralne tolerance. Sakaguchi je pokazal, da je imunski sistem bolj zapleten, in odkril doslej neznano vrsto imunskih celic, ki ščitijo telo pred avtoimunskimi boleznimi, je utemeljila žirija za podelitev Nobelove nagrade.

Leta 1961 rojena Mary Brunkow in 64-letni Ramsdell pa sta leta 2001 uspela pojasniti, zakaj so nekatere miši posebej dovzetne za avtoimunske bolezni. "Odkrila sta, da imajo miši mutacijo v genu, ki sta ga poimenovala Foxp3," je pojasnila žirija. Pokazala sta tudi, da mutacije v človeškem ekvivalentu tega gena povzročajo resno avtoimunsko bolezen.

Dve leti kasneje je Sakaguchi povezal svoja odkritja z ugotovitvami ameriških znanstvenikov. Dokazal je, da gen Foxp3 uravnava razvoj celic, ki jih je identificiral leta 1995. Te celice, zdaj znane kot regulatorne T-celice, nadzorujejo druge imunske celice in zagotavljajo, da naš imunski sistem tolerira lastna tkiva.

Generalni sekretar Nobelovega odbora Thomas Perlmann je na novinarski konferenci povedal, da je o nagradi danes uspel obvestiti le Sakaguchija, ki je dejal, da je izjemno hvaležen. Američana pa se na njegove telefonske klice nista odzvala, po njegovih besedah morda zato, ker še spita.

Nagrajenci si bodo med seboj enakomerno razdelili nagrado v višini 11 milijonov švedskih kron (milijon evrov).

Lani sta Nobelovo nagrado za medicino prejela ameriška znanstvenika Victor Ambros in Gary Ruvkun za odkritje nove vrste kratkih molekul - mikro RNK - in njihove vloge pri uravnavanja izražanja genov. Odkritje bi lahko bilo pomembno za razvoj varnega in učinkovitega genskega zdravljenja.

Z razglasitvijo nagrajencev za medicino se je začel teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad. V torek bo v Stockholmu sledila razglasitev dobitnikov nagrade za fiziko, v sredo za kemijo, v četrtek za literaturo, v petek za mir, zadnje, za ekonomijo, pa 13. oktobra. Nagrade bodo tako kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela.

