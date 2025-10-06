»Vsak napad na delavca je napad na vse nas«

Pošta Slovenije naj bi z odpovedjo grozila tudi sindikalistu

Sindikat poštnih delavcev je prejšnji teden sporočil, da naj bi Pošta Slovenije pismonoši v Kopru vročila opozorilo pred odpovedjo, ker naj bi domnevno v nasprotju z navodili nadrejenih raznosil vso pošto in je ni pustil na pošti za naslednji dan, kot mu je bilo naročeno.

© Borut Peterlin

Pošta Slovenije naj bi po navedbah Sindikata poštnih delavcev izdala opozorilo pred odpovedjo pooblaščencu sindikata Sašu Gržiniču, potem ko je ta prišel na nenapovedani sestanek vodstva Pošte v Kopru. Očitali naj bi mu nedostojno obnašanje na sestanku. Kot opozarja, pa je nenavadno, da se poskuša izvesti sestanek brez prisotnosti sindikalista.

"Po vročitvi opozorila pred odpovedjo poštarju, ki mu je mar, da onkološki izvidi ne ostanejo na mizi v pisarni, ampak da prispejo do naših strank že prvi dan, sem zdaj opozorilo pred odpovedjo prejel tudi sam," je v današnjem sporočilu za javnost Sindikata poštnih delavcev zapisal Gržinič.

Kot trdi, se je to zgodilo zato, ker se je kot pooblaščenec sindikata odzval na prošnjo za pomoč sodelavcem.

Po navedbah sindikata so ob uvedbi sistema zadrževanja neprednostne pošte na sedežu pošt predstavniki vodstva Pošte Slovenije sklicali nenapovedani sestanek na koprski pošti, kjer so zaposlenim predali ustno navodilo, da se po novem neprednostna pošta pušča na pošti. Člani sindikata so Gržiniča nemudoma poklicali, sam pa se je nato pridružil zbranim na sestanku.

"Po vročitvi opozorila pred odpovedjo poštarju, ki mu je mar, da onkološki izvidi ne ostanejo na mizi v pisarni, ampak da prispejo do naših strank že prvi dan, sem zdaj opozorilo pred odpovedjo prejel tudi sam."



Saša Gržinič,

pooblaščenec Sindikata poštnih delavcev

Predstavniki delodajalca naj bi od Gržiniča zahtevali, da sestanek zapusti, česar pa slednji ni storil, saj da je, kot pravi, takšno dajanje navodil zaposlenim in izvajanje pritiska nanje v nasprotju z veljavnimi pravilniki.

Še bolj nenavadna pa je po oceni sindikalista praksa, da se poskuša izvesti sestanek brez prisotnosti sindikalnega zaupnika in mu poskuša na vsak način preprečiti sodelovanje na sestanku.

"Sedaj sem tudi sam prejel opozorilo pred odpovedjo, v katerem se mi očita, da sem se nedostojno obnašal in se nervozno sprehajal med sestankom. Očita se mi tudi, da sem zbiral podpise za referendum proti pokojninski reformi in s tem motil delovni proces," je zapisal.

"Kljub grožnji z odpovedjo ali na koncu tudi njenemu prejetju bomo s svojim delom nadaljevali, saj so pred nami pogajanja za kolektivno pogodbo, spremembo sistemizacije in uskladitev plač."



Saša Gržinič,

pooblaščenec Sindikata poštnih delavcev

Kot trdi, naj bi mu uprava po izdanem opozorilu tudi neformalno sporočila, da naj obmolkne, sicer mu bodo vročili tudi odpoved.

"Kljub grožnji z odpovedjo ali na koncu tudi njenemu prejetju bomo s svojim delom nadaljevali, saj so pred nami pogajanja za kolektivno pogodbo, spremembo sistemizacije in uskladitev plač," je napovedal Gržinič.

Dodatna pojasnila glede dogajanja na Pošti Slovenije bo podal popoldne v izjavi za medije v Kopru.

Iskra ostro nad Pošto Slovenije

V Študentskem društvu Iskra ostro obsojajo napad na Sašo Gržiniča. "Vodstvo ga je napadlo samo zato, ker je vestno opravljal svoje sindikalno delo in želel pomagati svojim sodelavcem, saj je v času sindikalnih ur zbiral podpise za referendum o pokojninski reformi! Vsak napad na delavca je napad na delavsko organiziranje, zato v Iskri izražamo neomajno podporo Sindikatu poštnih delavcev in Saši osebno kot sindikalnemu predstavniku!" so zapisali v sporočilu za javnost in opozorili, da to ni prvi incident in omejevanje delovnih pravic na Pošti v zadnjih dneh.

"Pred kratkim je delavec, prav tako zaposlen na koprski pošti, dobil opozorilo pred odpovedjo, saj je neprednostno pošto raznesel v istem dnevu kot prednostno in je ni pustil za naslednji dan, kar naj bi kršilo pravila vodstva koprske pošte. V resnici so prav ta pravila v nasprotju z internimi pravilniki Pošte, ki jih je poštar tudi upošteval. Ker se je Saša odzval klicu svojih sodelavcev in se v skupnem imenu zaposlenih temu uprl, so se spravili še nanj!" so še pridali v Študentskem društvu Iskra.

"Vsak napad na delavca je napad na vse nas in na delavsko organiziranje, zato se moramo vsakemu tovrstnemu napadu upreti in stopiti skupaj! Zgolj združeni v organiziranem delavskem gibanju se lahko upremo kapitalu, zato ne bomo dopustili napadov na kogarkoli izmed nas!"



Študentsko društvo Iskra

Tovrstne kršitve delavskih pravic poštarjev je mogoče razumeti zgolj kot pritisk pred bližajočimi se pogajanji o spremembi kolektivne pogodbe ter napovedano sistematizacijo in uskladitvijo plač, so še poudarili: "V vodstvu očitno mislijo, da bodo z grožnjami, ustrahovanjem in pritiski na zaposlene ter njihove sindikalne zastopnike lahko dosegli za delavce bolj škodljivo ureditev."

"Vsak napad na delavca je napad na vse nas in na delavsko organiziranje, zato se moramo vsakemu tovrstnemu napadu upreti in stopiti skupaj! Zgolj združeni v organiziranem delavskem gibanju se lahko upremo kapitalu, zato ne bomo dopustili napadov na kogarkoli izmed nas!" so sklenili v Iskri.

Na Pošti Slovenije navedbe sindikata o domnevnem šikaniranju zavračajo. V primeru, ki ga navaja sindikat, pa gre za delovnopravni postopek, ki ga ne morejo dodatno komentirati, so takrat zapisali.