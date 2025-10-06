Zelenski / »V ruskih raketah in dronih tudi komponente, ki prihajajo iz zahodnih podjetij«

Opozorilo ukrajinskega predsednika

Volodimir Zelenski, ukrajinski predsednik

© Kabinet ukrajinskega predsednika / Flickr

Ukrajina je v raketah in dronih, ki so jih ruske sile nedavno uporabile v napadih, našla na deset tisoče tujih komponent, vključno s tistimi, ki prihajajo iz zahodnih podjetij, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pri tem je opozoril, da tovrstno izogibanje sankcijam Rusiji omogoča nadaljevanje agresije.

"Med obsežnim napadom na Ukrajino v noči 5. oktobra je Rusija uporabila 549 oborožitvenih sistemov, ki so vsebovali 102.785 tujih komponent," je na družbenih omrežjih opozoril Zelenski. Ruske sile so namreč v nedeljo cilje v Ukrajini napadle z več kot 50 raketami in okoli 500 droni, pri čemer je bilo ubitih pet ljudi.

Po navedbah ukrajinskega predsednika so nekateri deli raket in dronov, ki so jih ukrajinske sile prestregle, prišli iz podjetij v ZDA, Nemčiji, Združenem kraljestvu, Švici, Južni Koreji, Tajvanu ter na Kitajskem, Japonskem in Nizozemskem. Med komponentami so bili med drugim pretvorniki, senzorji in mikroračunalniki.

V luči tega je Zelenski naznanil, da Ukrajina pripravlja nove sankcije proti tistim, ki pomagajo Rusiji in njeni agresiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Partnerji že imajo podrobne podatke o vsakem podjetju in vsakem izdelku. (...) Ključnega pomena je, da se ustavi vsak načrt, ki omogoča izogibanje sankcijam, saj Rusija vsakega od njih izkorišča za nadaljnje ubijanje," je še dodal.