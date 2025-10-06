»Tudi Slovenija ima proizvodnjo brezpilotnih letalnikov, saj smo jih prodali Črni gori«

IZJAVA DNEVA

"Stvari postajajo drugačne, kot smo jih poznali iz vojaških spopadov v preteklosti. Tiste vojaške zmogljivosti, ki so bile prej bolj izpostavljene, vidnejše, še zmeraj delujejo in morajo delovati v ozadju, niso pa tako izpostavljene. Topništvo s svojim dosegom postavlja neko črto. Kot vidimo v primeru ruske agresije na Ukrajino, velik del napadov oziroma vojaškega delovanja prihaja iz zraka in tukaj je ključna protiletalska oziroma zračna obramba, ki jo seveda zdaj tudi mi krepimo za zaščito naselij, ključne infrastrukture in ne nazadnje tudi jedrske elektrarne. "

"Tudi Slovenija ima proizvodnjo brezpilotnih letalnikov, saj smo po principu vlada vladi slovenske brezpilotne letalnike prodali Črni gori. Imamo še nekaj drugih uspešnih podjetij v panogi obrambne industrije, nekatera dobivajo razvojna sredstva v okviru naših razvojno-raziskovalnih projektov, kar nekaj pa se jih zelo dejavno in uspešno vključuje v mednarodne razvojne projekte, kot jih denimo razpisujeta Natova razvojna agencija DIANA in podobna obrambna agencija v okviru Evropske unije EDA."

(Minister za obrambo Borut Sajovic o tem, da je vojna v Ukrajini precej spremenila način bojevanja; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)