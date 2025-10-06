E-cigarete spodbujajo nov val nikotinske odvisnosti

Elektronske cigarete globalno uporablja več kot sto milijonov ljudi, vključno z najmanj 15 milijoni otrok

Elektronske cigarete globalno uporablja več kot sto milijonov ljudi, vključno z najmanj 15 milijoni otrok, v danes objavljenem poročilu ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Po njeni oceni trend uporabe e-cigaret spodbuja nov val odvisnosti od nikotina, otroci pa so povprečno devetkrat bolj nagnjeni k njihovi uporabi.

"E-cigarete spodbujajo nov val nikotinske odvisnosti," je v poročilu poudaril Etienne Krug iz WHO.

Ker pri njihovi uporabi ne gre za gorenje tobaka, proizvajanje katrana ali ogljikovega monoksida (dveh najbolj škodljivih elementov tobačnega dima), se po njegovih besedah tržijo kot manj škodljivi produkti, v resnici pa otroke z nikotinom zasvojijo že veliko bolj zgodaj.

Zaradi tega so ogrožena desetletja prizadevanj držav in institucij za zmanjševanje in preprečevanje uživanja tobačnih izdelkov, opozarja WHO.

"V odgovor na ta velik napredek se tobačna industrija brani z novimi nikotinskimi izdelki, s katerimi agresivno cilja na mlade," je dejal generalni vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Podatki WHO so sicer le ocena, saj mnoge države, zlasti v Afriki in jugovzhodni Aziji, ne zbirajo podatkov o uporabi e-cigaret. Glede na ugotovitve poročila je bilo februarja letos odraslih uporabnikov na svetu 86 milijonov, večinoma v državah z višjim standardom.

Obenem jih v 123 državah uživa tudi najmanj 15 milijonov otrok, starih med 13 in 15 let.

Pri WHO so izpostavili, da si sicer nekatere države v zadnjih letih prizadevajo uvesti predpise o e-cigaretah in tako omejiti njihovo uporabo med mladimi, a jih do lani še vedno veliko ni sprejelo potrebnih politik ali določilo minimalne starosti, pri kateri jih je mogoče kupiti.

Uporaba samega tobaka se je medtem na globalni ravni znižala z 1,38 milijarde leta 2000 na 1,2 milijarde leta 2024. Najbolj se je zmanjšala uporaba tobaka med ženskami - z 11 odstotkov leta 2010 na 6,6 odstotka lani. Pri moških se je v istem obdobju z 41,4 odstotka zmanjšala na 32,5 odstotka.

Med globalnimi regijami je bilo lani največ odraslih uživalcev tobaka v Evropi, in sicer 24,1 odstotka. Jugovzhodna Azija, nekoč svetovno žarišče uporabe tobaka, pa je v 25 letih zabeležila skoraj polovični upad moških uživalcev tobaka - leta 2000 jih je bilo 70, lani pa 37 odstotkov.