Je Ursula von der Leyen »popustila na celi črti na škodo Evropejcev«?

Predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen med drugim očitajo neukrepanje v zvezi z Gazo

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Evropskem parlamentu v razpravi o dveh predlogih nezaupnice njeni komisiji pozvala k enotnosti. Predlagatelji nezaupnic iz vrst Domoljubov za Evropo (PfE) med drugim Bruslju očitajo napake na področjih trgovine in kmetijstva, iz vrst Levice pa neukrepanje v zvezi z Gazo.

Jordan Bardella, prvopodpisani pod predlog nezaupnice PfE, je von der Leyen očital, da je z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom podpisala "trgovinsko predajo Evrope". Med očitki je naštel še škodovanje evropskim kmetom in podjetjem, saj da je bilo v zadnjih petih letih sprejetih 22.000 zakonodajnih besedil s pravili.

"Glasovanje za ta predlog nezaupnice ne pomeni uničevanja Evrope, ampak ravno nasprotno, njeno rešitev," je še poudaril vodja PfE in napovedal, da bo njegova skupina glasovala "za Evropo svobodnih narodov".

Prvopodpisana pod drugi predlog nezaupnice iz Levice Manon Aubry je medtem predlog skrajne desnice označila za "hinavskega", saj da največja politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP), ki ji pripada tudi von der Leyen, pogosto glasuje skupaj s skrajno desnimi skupinami.

Tudi ona je sicer menila, da je predsednica komisije v trgovinskih pogajanjih s Trumpom "popustila na celi črti na škodo Evropejcev". Očitala ji je še neukrepanje ob dogajanju v Gazi, kjer po njenem mnenju Izrael izvaja genocid.

Von der Leyen je v odgovoru pozvala k enotnosti, ki jo EU potrebuje spričo negotovih razmer v svetu, predvsem ruske agresije na Ukrajino. Izrazila je razumevanje za skrbi nekaterih evroposlancev v povezavi s temami, ki jih omenjata predloga nezaupnice, pa tudi z drugimi vprašanji.

"Danes se znova zavezujem, da bom sodelovala z vami vsemi, da bi ohranili enotnost, tako v parlamentu in med državami članicami, kot tudi med institucijami."



Ursula von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

"Danes se znova zavezujem, da bom sodelovala z vami vsemi, da bi ohranili enotnost, tako v parlamentu in med državami članicami, kot tudi med institucijami," je povedala, pri čemer se na kritike iz predlogov nezaupnic ni neposredno odzvala.

Nemška političarka je poudarila, da je Evropska komisija skupaj s parlamentom pripravljena prevzeti odgovornost in ukrepati, saj bo sporočilo, ki ga bodo poslali, odmevalo po vsej Evropi in po svetu. "To sporočilo pa mora biti sporočilo enotnosti," je povedala.

O predlogih nezaupnice bodo evropski poslanci glasovali v četrtek na dveh ločenih glasovanjih. Da bi predloga uspela, bi morala prejeti dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki predstavljajo večino vseh 720 poslancev parlamenta.

Tega - tudi glede na današnjo razpravo predstavnikov političnih skupin - ni pričakovati. Vodja desnosredinske EPP Manfred Weber je napovedal podporo komisiji, saj EU potrebuje stabilnost. Predlagateljem s skrajnih polov Evropskega parlamenta je ob tem dejal, da oboje druži "ljubezen do uničevanja".

Da unija potrebuje stabilnost, so v razpravi menile tudi vodje skupin socialistov in demokratov Iratxe Garcia Perez, Renew Valerie Hayer in Zelenih Terry Reintke. Poudarile so, da podpora njihovih skupin komisiji ni brezpogojna, in zahtevale konkretna dejanja.

Vodja skrajno desne skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) Nicola Procaccini je medtem dejal, da se sam v več točkah strinja s predlogom PfE, na glasovanjih pa bodo imele nacionalne delegacije proste roke.

Ewa Zajaczkowska-Hernik iz vrst skrajno desne skupine Evropa suverenih narodov (ESN) pa je menila, da mora von der Leyen oditi.

Komisija pod vodstvom von der Leyen je sicer julija v Evropskem parlamentu uspešno prestala glasovanje o predlogu nezaupnice, ki jo je vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz vrst ECR. Tedaj je za glasovalo 175 poslancev, proti 360, 18 pa jih je bilo vzdržanih.