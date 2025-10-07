Ursula von der Leyen / »Nikoli ne bomo pozabili grozote napadov Hamasa«

Druga obletnica napada Hamasa na Izrael

V Evropi se ob današnji drugi obletnici napada Hamasa na Izrael vrstijo pozivi k izpustitvi preostalih talcev, ki so še v rokah Hamasa, ter miru na Bližnjem vzhodu z dvema državama. Nekateri politiki so ob tem opozorili tudi na vnovičen porast antisemitizma v Evropi.

"Nikoli ne bomo pozabili grozote napadov Hamasa 7. oktobra in bolečine, ki so jo povzročili nedolžnim žrtvam, njihovim družinam in celotnemu izraelskemu narodu," sta v skupni izjavi ob obletnici poudarila predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem sta izpostavila, da sta takojšnja izpustitev talcev in premirje zdaj na dosegu roke. "Te priložnosti ne smemo zamuditi," sta zapisala.

"Ta država bo vedno odločno in enotno nastopila proti tistim, ki judovskim skupnostim škodujejo in jih sovražijo."



Keir Starmer,

britanski premier

Ob tem sta pozvala Izrael in Hamas, naj se konstruktivno vključijo v pogovore v Šarm el Šejku v okviru načrta, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump. "Ta trenutek je treba izkoristiti, da se utre pot za trajni mir v regiji, ki bo temeljil na rešitvi z dvema državama," sta poudarila Costa in von der Leyen.

Da sta dialog in vzpostavitev dveh držav edina možna rešitev za končanje konflikta in mirno prihodnost, je ob obletnici poudaril tudi španski premier Pedro Sanchez. V sporočilu na omrežju X je znova obsodil terorizem v vseh njegovih oblikah, pozval k takojšnji izpustitvi talcev in od izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja zahteval, naj ustavi genocid nad palestinskim ljudstvom in odpre humanitarni koridor za pomoč ljudem v Gazi.

Tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob obletnici pozval k takojšnji izpustitvi talcev v Gazi ter končanju sovražnosti na Bližnjem vzhodu."Po dveh letih travm se moramo odločiti za upanje. Zdaj," je še izpostavil v izjavi za javnost.

"Po dveh letih travm se moramo odločiti za upanje. Zdaj."



Antonio Guterres,

generalni sekretar ZN

Nemški kancler Merz je sporočil, da se antisemitizem v Nemčiji kaže v dosedanjih in tudi novih oblikah, vedno pogosteje tudi v obliki nasilja. "Danes, jutri in pojutrišnjem se približajte našim judovskim državljanom, kjerkoli je to mogoče. Približajte se judovskim skupnostim," je pozval Nemce po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Britanski premier Starmer je spomnil na nedavni teroristični napad v Manchestru na judovski praznik jom kipur, ki ga je označil za sramoto za Združeno kraljestvo. "Ta država bo vedno odločno in enotno nastopila proti tistim, ki judovskim skupnostim škodujejo in jih sovražijo," je poudaril.

"Danes, jutri in pojutrišnjem se približajte našim judovskim državljanom, kjerkoli je to mogoče. Približajte se judovskim skupnostim."



Friedrich Merz,

nemški kancler

Ob tem je pozdravil pobudo ZDA za mir na Bližnjem vzhodu in zagotovil, da bo njegova vlada storila vse, kar je v njeni moči, da bi prišel dan, ko bodo Izraelci in Palestinci v miru sobivali kot sosedje.

Borci palestinskega islamističnega gibanja Hamas so 7. oktobra 2023 vdrli na jug Izraela, ubili okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, in zajeli približno 250 talcev. Izraelska vojska je v odzivu sprožila obsežno ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti doslej ubitih več kot 67.000 Palestincev, povzročila pa je tudi humanitarno krizo in opustošila enklavo. Ob mednarodnem pritisku so mirovna prizadevanja dobila nov zagon z načrtom ZDA, o katerem naj bi se danes v Egiptu nadaljevali pogovori med stranema in posredniki.