»To je humanitarna katastrofa v obsegu, ki presega zdrav razum«

Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres pozval h koncu sovražnosti

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres

© Jean-Marc Ferré / Flickr

Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres je ob današnji drugi obletnici napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael, ki je sprožil vojno v Gazi, pozval h koncu sovražnosti v Gazi, Izraelu in celotni regiji. "Po dveh letih travm moramo izbrati upanje", je dodal.

Generalni sekretar ZN je pozval islamistične borce, ki še ostajajo v Gazi, naj nemudoma izpustijo talce in končajo trpljenje za vse. "To je humanitarna katastrofa v obsegu, ki presega zdrav razum," je dejal.

Dodal je, da sta trajna prekinitev ognja in kredibilen politični proces ključna za to, da bi preprečili nadaljnje prelivanje krvi in tlakovali pot do miru.

Guterres je omenil še načrt za končanje konflikta v Gazi, ki ga je nedavno predstavil predsednik ZDA Donald Trump. Po mnenju generalnega sekretarja ZN ta predstavlja dobro priložnost, da se spopadi ustavijo.

V Egiptu se danes prek posrednikov nadaljujejo pogovori med Hamasom in Izraelom o implementaciji Trumpovega načrta, po poročanju tamkajšnjih medijev predvsem glede priprave pogojev za izmenjavo izraelskih talcev in palestinskih zapornikov. Pogovori, ki so se začeli v ponedeljek na predvečer današnje obletnice, bi lahko trajali tudi nekaj dni.

Trump je v ponedeljek dejal, da verjame, da bo dogovor kmalu sprejet, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Imamo resnično dobre možnosti za sklenitev sporazuma, ki bo trajen. Vsi so na naši strani (...). Nihče še ni videl česa takšnega," je dejal Trump. Omenil je, da njegov načrt podpirajo akterji v regiji, kot so Turčija, Katar in Združeni arabski emirati, izrazi podpore naj bi prišli tudi iz Irana.

Izrael se medtem danes spominja žrtev 7. oktobra, najsmrtonosnejšega tovrstnega terorističnega napada v državi, ki je pred dvema letoma terjal okrog 1200 življenj, več kot 250 ljudi pa so islamistični borci zajeli kot talce.

V državi bo danes potekalo več spominskih dogodkov, med drugim na trgu v Tel Avivu, kjer se številni Izraelci vsak teden zbirajo in pozivajo k osvoboditvi talcev. Državna spominska slovesnost bo sicer potekala prihodnji četrtek.

Večje število ljudi je v ponedeljek obiskalo tudi prizorišče, kjer so pripadniki gibanja Hamas pred dvema letoma napadli obiskovalce festivala Nova in ubili več kot 300 ljudi. Sorodniki in prijatelji ubitih na festivalu so prižgali sveče in se jim poklonili z minuto tišine.

Izraelska vojska pa medtem še naprej obstreljuje in napada Gazo, ki je po dveh letih ofenzive povsem opustošena. Doslej je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 67.000 Palestincev.

