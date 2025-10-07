Golob / »Teroristični napad Hamasa je bil zločin, ki ga ne smemo zmanjševati«

Slovenski premier Robert Golob ob obletnici napada 7. oktobra pozval k miru

Robert Golob med nagovorom v Evropskem parlamentu

© EU / Evropski parlament / Flickr

Premier Robert Golob se je danes ob drugi obletnici terorističnega napada gibanja Hamas v Izraelu zavzel za mir in rešitev dveh držav, ki edina lahko prinese dolgoročno stabilnost in varnost Bližnjega vzhoda.

"Teroristični napad Hamasa 7. oktobra 2023, v katerem je bilo ubitih več kot tisoč Izraelcev, je bil zločin, ki ga ne smemo zmanjševati in podcenjevati. Sledil je nesorazmeren odziv izraelske vlade, ki ni vreden demokratične države," je sporočil Golob.

Dodal je, da smo dve leti po napadu "še vedno priča zajetim talcem, vedno večjemu številu umrlih nedolžnih palestinskih civilistov, ki daleč presega 60.000 ljudi, lakoti, humanitarni katastrofi, nadaljevanju spopadov in popolnemu uničevanju Gaze".

Robert Golob,

slovenski premier

Kritičen je bil do mednarodne skupnosti, ki "v dveh letih ni bila zmožna ustaviti te kalvarije", temveč je dopustila, da Izrael ignorira njene sodobne vrednote in načela mednarodnega prava.

Premier je sporočil še, da s "previdnim optimizmom" gleda na mirovni načrt, ki ga je prejšnji teden predstavil predsednik ZDA Donald Trump in o katerem potekajo intenzivna pogajanja vpletenih strani.

"Upam, da bo palestinska stran pri tem obravnavana enakopravno in da bo zavladal mir ter da se bo končno šlo na pot rešitve dveh držav, Izraela in Palestine. Gre za edino rešitev, ki bo prinesla dolgoročno stabilnost in varnost Bližnjega vzhoda," je dodal.