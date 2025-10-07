Tanja Fajon / »Podpiramo Trumpov načrt«

Slovenska zunanja ministrica o iskanju rešitve za Bližnji vzhod in konec vojne v Gazi

Tanja Fajon, zunanja ministrica

© Bor Slana / STA / Gov.si

Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes med obiskom v Egiptu, kjer se je z egiptovskim kolegom Badrom Abdelatijem pogovarjala o odnosih med državama in iskanju rešitve za Bližnji vzhod, zavzela za konec vojne v Gazi. Njuno srečanje poteka na dan druge obletnice terorističnega napada gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023.

Fajon je v izjavi ob srečanju z egiptovskim zunanjim ministrom dejala, da sta se med drugim pogovarjala tudi o grozovitih razmerah v Gazi, medtem ko ravno danes mineva dve leti od napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael, ki mu je sledila silovita ofenziva na palestinsko enklavo.

Ministrica je obsodila napad na izraelske civiliste, vendar ob tem izpostavila, da je "Gaza dve leti kasneje praktično uničena".

"Ubitih je bilo skoraj 66.000 civilistov, Palestincev, med njimi veliko otrok. Vidimo lakoto, stradanje, neprimerne razmere, pomanjkanje človeškega dostojanstva," je dodala.

Povedala je še, da se z Abdelatijem strinjata, da je čas za končanje te vojne. Prav v Egiptu, natančneje v Šarm-el-Šejku, trenutno potekajo intenzivna pogajanja o implementaciji mirovnega načrta, ki ga je prejšnji teden predstavil predsednik ZDA Donald Trump.

"Imamo dobre možnosti in podpiramo Trumpov načrt. Podpiramo vsa mednarodna prizadevanja za končanje te vojne, zaščito civilistov, osvoboditev talcev, nujno humanitarno pomoč in nadaljnje iskanje rešitve z dvema državama," je dejala Fajon.

Izpostavila je še, da je Slovenija med tistimi, ki odločno podpirajo rešitev dveh držav in vzpostavitev suverene neodvisne palestinske države, kar je zagovarjala tudi na nedavni Generalni skupščini ZN v New Yorku.

Fajon in njen egiptovski kolega sta se dotaknila tudi dvostranskih odnosov, pri čemer je zunanja ministrica izpostavila, da sta Egipt in Slovenija prijateljski državi, ki razvijata odnose in odpirata tudi medsebojne priložnosti za poslovno sodelovanje. Zavzela se je za krepitev sodelovanja, tako na gospodarskem kot političnem področju.