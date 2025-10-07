»Turisti, pojdite domov!«

KOMENTAR DNEVA

"Negodovanje se stopnjuje, ker se stopnjuje tudi število obiskovalcev Ljubljane. Ljubljančani nismo navajeni čakati v vrsti, nismo navajeni rezervirati mize v lokalu … Razumem, da nas moti, da se nimaš kam usesti, da moraš čakati, da se je mesto spremenilo. Tudi ponudba v mestu se je spremenila – kolegica, ki živi v centru, pravi, da pogreša več trgovin, namenjenih lokalcem, ne samo trgovine s spominki."

"Ljudje so nestrpni, ker ne morejo prečkati ulic, ker se ne morejo hitro voziti s kolesi skozi center mesta, po drugi strani pa se tudi turisti sprehajajo po vedno istih ulicah – to so kake štiri ulice, nabrežje, Prešernov trg, kamor seveda ne moreš pridivjati."

"Negoduje predvsem starejše prebivalstvo, pa tudi vse več tistih srednjih let. Dogaja se, da gremo s skupinami mimo in kakšni starejši fizično odrinejo kakšnega turista. Enkrat, ko sem nekaj razlagala svoji skupini, je pristopila neka gospa, se vmešala in razlagala, kako se tu ne da živeti in da naj se odmaknejo. Rekla je, da špansko sicer ne zna, ampak da bodo to vsi razumeli, pomislite, kako je v Barceloni."

"Vpili so že za nami "Tourists, go home!" (Turisti, pojdite domov!), tudi grafiti z istim sporočilom se pojavljajo po Ljubljani, potem pa me turisti sprašujejo, ali so nezaželeni, in jih moram miriti."

(Bojana Petkovič, ki že tri leta dela kot vodnica po Ljubljani, o nezaželenosti turistov v slovenski prestolnici; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)