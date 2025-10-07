»Po 40 letih dela bo vsak posameznik prejel pokojnino v višini 70 odstotkov povprečja svojih plač«

Dostojanstvo delavcev v središču oblikovanja politik

Načelo dostojnega dela državo in družbo zavezuje k ustvarjanju delovnega okolja, v katerem sta temelj delovnega odnosa varnost delavcev in spoštovanje njihovih pravic, so ob svetovnem dnevu dostojnega dela poudarili na ministrstvu za delo. Dostojanstvo delavcev ves čas postavljajo v središče oblikovanja politik in izvajanja ukrepov, so zatrdili.

Kot so se v današnji objavi pohvalili na ministrstvu, je bilo v aktualnem mandatu sprejetih več pomembnih ukrepov, ki krepijo pravice in dostojanstvo delavcev.

Z novelo zakona o delovnih razmerjih je Slovenija po njihovih navedbah kot ena prvih držav na svetu uzakonila pravico do odklopa. "V času, ko nove tehnologije zahtevajo nenehno povezanost, je to ključen korak k boljšemu ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem ter k zaščiti zdravja in dostojanstva delavcev," so poudarili. Delodajalec mora namreč zagotoviti, da ne posega v prosti čas delavca v času dnevnega ali tedenskega počitka, izrabe letnega dopusta ali druge upravičene odsotnosti z dela, so spomnili.

Prenovljena t. i. mala delavska ustava je prinesla tudi večjo pravno varnost predstavnikov delavcev pred nezakonitim odpuščanjem. Za te delavce je predpisala zadržanje učinkovanja odpovedi do odločitve delovnih sodišč na prvi stopnji oziroma najdlje šest mesecev ter zvišano nadomestilo plače zaradi prepovedi opravljanja dela (namesto 50 odstotkov so upravičeni do 80 odstotkov plače).

Prav tako je novela zvišala nadomestilo plače agencijskim delavcem v času nezagotavljanja dela in s tem povečala socialno varnost poslanim na čakanje, so izpostavili na ministrstvu. Pred tem so bili agencijski delavci upravičeni do 70 odstotkov minimalne plače, zdaj pa je nadomestilo izenačeno s tistim, do katerega so upravičeni ostali zaposleni in znaša 80 odstotkov delavčeve plače.

"S pokojninsko reformo dvigujemo odmerni odstotek. Po 40 letih dela bo vsak posameznik prejel pokojnino v višini 70 odstotkov povprečja svojih plač. To pomeni, da bodo pokojnine v povprečju višje za šest do 14 odstotkov, največ pa bodo pridobili tisti z najnižjimi dohodki."

Z nedavno uveljavljeno novelo zakona o urejanju trga dela so medtem zvišali najvišji in najnižji znesek denarnega nadomestila. Najnižje nadomestilo je doslej znašalo 530 evrov, z letom 2026 bo določeno na 70 odstotkov minimalne bruto plače, kar bi letos naneslo 894 evrov. Najvišji znesek denarnega nadomestila bo po novem znašal od 130 odstotkov do 80 odstotkov minimalne plače.

Z ukrepom 80/90/100 novela starejšim delavcem s prihodnjim letom omogoča možnost opravljanja dela s krajšim delovnim časom. Delavec, starejši od 58 let ali s 35 let pokojninske dobe, bo lahko ob soglasju delodajalca delal 80 odstotkov časa, za to prejel 90 odstotkov plače, prispevki pa bodo poravnani 100-odstotno. Vključitev v ukrep tako ne bo vplivala na osnovo za odmero pokojnine.

V zadnjem mandatu je bil sprejet tudi nov pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki delodajalcem prinaša konkretno orodje, da lažje ocenjujejo tveganja pri ročnem premeščanju bremen, so poudarili na ministrstvu. Pravilnik prinaša večjo zaščito delavcev pred tveganji za kostno-mišična obolenja, so pristavili.