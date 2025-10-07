»Njune vizije so razprle prostor razmišljanja o zgodovini, družbi in umetnosti«

Film je prostor srečevanja kultur, spominov in človeških usod

Prizor iz filma Moj brat lovi dinozavre

V Novi Gorici in Gorici se danes začenja mednarodni filmski festival Poklon viziji, ki letos poteka v znamenju Evropske prestolnice kulture. Na njem bodo podelili tudi Nagrado Darko Bratina, ki jo bosta prejela madžarski mojster Bela Tarr ter italijansko-armenski avtor Yervant Gianikian skupaj z Angelo Ricci Lucchi.

V obrazložitvi nagrade so organizatorji v Kinoateljeju zapisali, da sta oba nagrajenca s svojim ustvarjalnim delom tlakovala pot drugačnemu pogledu na svet, ki presega meje države in jezikov. "Njune vizije so razprle prostor razmišljanja o zgodovini, družbi in umetnosti ter nas učijo, da je film prostor srečevanja kultur, spominov in človeških usod," je na predstavitvi letošnjega festivala povedala vodja festivala Poklon viziji Mateja Zorn.

Tarr prihaja iz vzhoda, v svojih filmih zna pripovedovati o prekletstvu in trdoživosti sveta, ki se je zrušil. Gianikian je skupaj z Angelo Ricci Lucchi v petdesetih letih ustvaril film, kakršnega prej ni bilo. Izhajala sta iz podob, najdenih v svetu, ki niso pripadale njima, ampak vsem nam, in stkala spomin človeškega sveta. S svojimi filmi so prepotovali svet in pokazali, da film nastaja na poteh svobode, dialoga, poezije ter v neodvisnosti nekonvencionalnih, zahtevnih in dinamičnih izbir, so še zapisali v Kinoateljeju.

Ob projekcijah in pogovorih na različnih lokacijah v obeh Goricah bosta nagrajenca pripravila tudi dva mojstrska tečaja, v katerih bosta razkrila del svoje umetniške vizije. V okviru čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji bo v sredo v Gorici potekal tudi mednarodni forum Trajnostna digitalna preobrazba za ustvarjalnost, posvečen umetni inteligenci in trajnostnemu digitalnemu prehodu v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Festival se je od svojih začetkov do danes vztrajno nadgrajeval, pa vendar ostal zvest prepričanju, da sta film in avdiovizualna kultura odličen medij za razumevanje in raziskovanje družbe in njenih sprememb skozi čas ter priložnost za približevanje drugačnih kultur. To je k ustanovitvi Kinoatelja, pod okriljem katerega poteka festival Poklon viziji, vodilo tudi sociologa, filmskega kritika in senatorja Republike Italije Darka Bratino, po katerem so poimenovali osrednjo nagrado. Kinoatelje nagrado Darko Bratina podeljuje od leta 1999.

