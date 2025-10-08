»Cenejša možnost od ekologije je le diktatura«

IZJAVA DNEVA

"Uničevanje okolja ima vse resnejše posledice ne le za kakovost življenja, zdravje in pričakovano življenjsko dobo ljudi, na kar se odločevalci požvižgajo, ampak tudi za 'kompetitivnost', ekonomijo. Inteligentni in predvsem sistemski (ne pa parcialni, začasni, 'gasilski') ukrepi za zaščito okolja torej končno niso niti v strogo ekonomističnem smislu več strošek, kot so razglašali do zdaj, ampak tisto, kar ohranja tudi gospodarsko delovanje. In s tem sedanjo politično ureditev, z vsemi njenimi temnimi stranmi vred. Natančen izračun kaže, da je le ena možnost še cenejša od ekologije: diktatura."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko o uničevanju okolja; v kolumni za Dnevnik)