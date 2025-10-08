»Zdravnik, ki deluje v javnem sistemu, mora prevzeti obveznosti, ki mu jih nalaga javni interes«

IZJAVA DNEVA

"Pacient brez osebnega zdravnika ni primerljiv s tistim, ki dolgo čaka na pregled. Dolge čakalne dobe so sicer velik problem, a če so čakalni seznami oblikovani po nujnosti, imajo vsi vsaj enako – čeprav nezadostno – dostopnost. Pacient brez osebnega zdravnika pa dostopa sploh nima: osebni zdravnik namreč opravlja vlogo vratarja v zdravstveni sistem in sam reši več kot 80 odstotkov pacientovih zdravstvenih težav."

"Nesprejemljivo je, da v državi, ki prisega na javno zdravstvo, obstaja ureditev, ki množici ljudi preprečuje dostop do zdravnika, in da imajo izvajalci celo uradno in z ničimer pogojevano dovoljenje, da bolnike zavrnejo. To ni le etično sporno, ampak pomeni resno kršitev ustavne pravice do zdravstvenega varstva. Zdravnik, ki deluje v javnem sistemu, mora prevzeti obveznosti, ki mu jih nalaga javni interes. V drugih javnih službah si takšnega pristopa sploh ne moremo predstavljati: ali bi bilo sprejemljivo, da bi 150.000 otrok ostalo brez osnovne šole zaradi nižjega normativa učiteljev ali da gasilci nehajo gasiti požare, ko dosežejo svoj letni normativ?"

(Nekdanji minister za zdravje Dušan Keber o tem, da je v Sloveniji brez osebnega zdravnika že več let približno sto petdeset tisoč ljudi; via Delova Sobotna priloga)