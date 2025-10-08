Greta Thunberg / »Cenim Trumpovo skrb za moje duševno zdravje«

Švedska aktivistka v besednem dvoboju z ameriškim predsednikom

Več udeležencev humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je Izrael prestregel prejšnji teden, aktiviste zajel in deportiral, je izraelske oblasti obtožilo slabega ravnanja med pridržanjem. O nasilju je poročala tudi švedska aktivistka Greta Thunberg, ki se je zapletla v nov besedni spor s predsednikom ZDA, potem ko je ta podal žaljive pripombe.

Več aktivistov flotilje Sumud je ob prihodu v Atene zatrdilo, da so jih pretepli in z njimi ravnali "kot z živalmi in teroristi".

Po navedbah Yasmin Acar, ene od organizatork flotilje, ki je v začetku septembra izplula iz Španije, so jih "fizično napadli in prikrajšali za spanec". Kot je dejala za francosko tiskovno agencijo AFP, prvih 48 ur pridržanja ni prejela ne vode ne hrane.

Tudi španski aktivisti so v ponedeljek po prihodu v Madrid poročali, da so bili med pridržanjem deležni "blažjega mučenja". Med drugim naj bi jih "pretepali, poniževali in mučili z različnimi prikritimi metodami" ter jih zadrževali v celici na prostem.

Da je bila v priporu deležna nasilja, je zatrdila tudi Thunberg. Med drugim naj bi prejela premalo vode in hrane, po navedbah aktivistov naj bi bila tudi prisiljena poljubiti izraelsko zastavo. Izrael je obtožbe zavrnil kot laži.

"Zelo bi cenila vsa priporočila, ki mi jih lahko daste za reševanje teh tako imenovanih 'težav z obvladovanjem jeze', saj se zdi, da tudi vi - sodeč po vaših impresivnih dosežkih - trpite zaradi njih."



Greta Thunberg,

aktivistka

Izraelsko pridržanje in deportacije propalestinskih aktivistov je v ponedeljek komentiral tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je ob tem izrekel žaljive pripombe na račun 22-letne Švedinje. Opisal jo je kot "problematično in noro" ter "jezno". Menil je tudi, da bi "morala obiskati zdravnika", njegove besede povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Trump je sicer nekoč že podal podobne žaljive komentarje o Thunberg, ki jo je med drugim obtožil, da ima težave z obvladovanjem jeze.

Thunberg se je danes na njegove besede odzvala. "Donalda Trumpa sem znova slišala zelo pohvalno govoriti o mojem značaju in cenim njegovo skrb za moje duševno zdravje," je zapisala na omrežju X. V nadaljevanju pa s sporočilom Trumpu dodala: "Zelo bi cenila vsa priporočila, ki mi jih lahko daste za reševanje teh tako imenovanih 'težav z obvladovanjem jeze', saj se zdi, da tudi vi - sodeč po vaših impresivnih dosežkih - trpite zaradi njih."

Thunberg so s številnimi drugimi aktivisti flotilje v ponedeljek prepeljali v Atene, skupaj s švedskimi udeleženci pa naj bi se danes vrnila v domovino. Zvečer je v središču Stockholma načrtovan propalestinski shod, ki naj bi se ga po poročanju dpa udeležilo več aktivistov flotilje.