Negotovost, informacijsko preobilje in vsakdanje stiske

Deseta edicija festivala Indigo pod naslovom Dark mode

Colin Self

© Isaac Emmons

Cukrarna bo v prihodnjih treh dneh gostila festival Indigo, ki prepleta sodobno umetnost, oblikovanje, filozofijo in glasbo. V deseti ediciji pod naslovom Dark mode odpira teme negotovosti, informacijskega preobilja in vsakdanjih stisk. Poleg pogovorov in predavanj bo vsak dan na programu pop-up tiskanih publikacij in plošč založbe Shelter Press.

"Fraza dark mode danes ne označuje več zgolj vizualne nastavitve uporabniškega vmesnika. Postaja metafora za stanje našega duha in duha časa. Če jo prenesemo v kontekst sodobne družbe, pomeni način, kako se prilagajamo vse bolj mračnemu, negotovemu in digitalno preobremenjenemu svetu," je zapisal umetniški direktor festivala Indigo Blaž Peršin.

Sodobni človek je po njegovih besedah nenehno izpostavljen informacijskim obremenitvam, konfliktom in kriznim situacijam - vojnam, podnebnim spremembam, politični nestabilnosti in ekonomski negotovosti. V tej luči je dark mode simbol umika, zaščite in iskanja olajšanja. "Tako kot temen zaslon varuje oči, skušamo tudi sami najti načine, kako omiliti bolečino in utrujenost, ki ju prinaša sodobno življenje. Tema postaja način preživetja."

"Uporaba fraze dark mode nam omogoča, da reflektiramo svojo družbeno in osebno držo - ne le kot posamezniki, temveč kot kolektiv. Morda je dark mode zgolj začasen preklop v vzdržnejše stanje; a obstaja nevarnost, da postane trajno stanje duha. In ko tema postane norma, se moramo znova vprašati - kaj sploh pomeni luč? Festival Indigo bo letos raziskoval, kako se kot posamezniki in kot družba odzivamo na to zatemnitev," je dodal Peršin.

Blaž Peršin,

umetniški direktor festivala

Na dogodkih bosta danes med drugim sodelovala angleški grafični oblikovalec in kreativni direktor Richard Turley, najbolj znan po prenovi vizualnih strategij revije Bloomberg Businessweek in televizijske mreže MTV, ter Laurenz Brunner, glavni urednik, kreativni direktor in oblikovalec platforme za tipografsko raziskovanje in vizualno pismenost Source Type.

Četrtkov program dopolnjuje pogovor z Nour Abuzaid iz multidisciplinarne raziskovalne skupine Forensic Architecture, ki uporablja arhitekturne in medijske tehnike za preiskovanje državnega nasilja, okoljskih uničenj in kršitev človekovih pravic po svetu. Eden najbolj prepoznavnih hrvaških novinarjev, pisateljev in kolumnistov Boris Dežulović, znan po ostrih družbenih komentarjih, in kulturolog, pisatelj ter profesor Aljoša Pužar bosta v pogovoru odpirala prostor za kritično refleksijo družbenih in političnih realnosti regije.

Kot še napovedujejo, bosta filozof Aaron Schuster in filozof ter psihoanalitik Mladen Dolar v četrtek spregovorila o sodobni misli in kulturi. Schuster je znan po izvirnih razpravah o filozofiji žgečkanja in zgodovini levitacije, Dolar pa kot eden izmed utemeljiteljev ljubljanske lacanovske šole.

Italijanski pisatelj Vincenzo Latronico bo na zadnji dan, v petek, predstavil roman Popolnosti, ki je bil letos uvrščen v ožji izbor za mednarodnega bookerja. Profesorica in ustanoviteljica Inštituta za globalni blagor na Univerzitetnem kolidžu v Londonu Henrietta Moore ter filozofinja, sociologinja in pravna teoretičarka Renata Salecl pa bosta odprli vprašanja o vplivu družbenih struktur, prava in vsakdanjih praks na naše doživljanje blagostanja, neenakosti in tesnobe v sodobnem svetu.

Skozi festival napovedujejo tudi glasbene performanse, s katerimi bodo nastopili Maja Osojnik, Felicia Atkinson, Colin Self, Dopplereffekt, Valentina Magaletti in Nidia. V projektu Friction se bodo predstavili Slikback, maltdisney in Tasya, za konec festivala pa bo poskrbela DJ Babilonska.

