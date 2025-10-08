Začenja se festival stripa Tinta

Od 8. do 12. oktobra

© War and Peas

V Ljubljani se danes začenja 12. mednarodni festival stripa Tinta, ki do nedelje vabi k raziskovanju pisanih stripovskih svetov. V ospredju so gostovanja mednarodno priznanih avtorjev, kot sta francoski stripar in animator Benjamin Renner ter ena najzanimivejših sodobnih danskih ustvarjalk Rikke Villadsen. Ob koncu festivala bodo podelili nagrade zlatirepec.

Francoski stripar Renner je leta 2012 zaslovel z animiranim celovečercem o medvedu Ernestu in miški Celestini z naslovom Ernest et Celestine, ki je prejel nagrado cezar in nominacijo za oskarja. Na festivalu Tinta se bo predstavil z razstavo v Galeriji Equrna in obiskovalce popeljal v zakulisje procesa od stripa do animiranega filma.

Sanjska popotovanja, pokrajine nezavednega, simbolizem, tetovaže, dojenčki in duhovi sestavljajo nekonvencionalne svetove danske striparke Rikke Villadsen, piše na uradni spletni strani festivala. Avtorica bo razstavljala na skupinski razstavi Holyburger v Galeriji Alkatraz, ki jo je dopolnila z izvirnimi risbami iz stripa, ustvarjenega za istoimensko Stripburgerjevo antologijo.

Poleg omenjenih se bodo letos predstavili belgijski stripar in ilustrator Lukas Verstraete, nemški dvojec Elizabeth Pich in Jonathan Kunz, ki sodelujeta kot War and Peas, ter hrvaški umetniški kolektiv in tiskarski laboratorij Smak Press.

© Smak Press

Poleg razstav program festivala prinaša stripovski sejem, pogovore, branja, predavanja, družinska vodstva in mojstrske tečaje gostujočih umetnikov, delavnice in pripovedovalske dogodke za otroke. Zaključil se bo s podelitvijo nagrad zlatirepec za najboljše domače stripe, ki se jim tudi letos pridružuje nagrada Sophie Castille za najboljši stripovski prevod v slovenščino.

Žirijo letos sestavljajo striparka Dora Kaštrun, kritičarka Katja Štesl ter oblikovalec Žiga Valetič, nagrado Sophie Castille pa bo podelil priznani britanski stripovski zgodovinar in teoretik Paul Gravett. Na podelitvi bo nastopil kantavtor Niko Novak, ki bo predstavil svež glasbeno-stripovski album Haphazard Reruns, ki ga je ustvaril v sodelovanju z vizualno umetnico Tamaro Mihalič.

© Lukas Verstraete

Festival organizirajo Kino Šiška, Stripburger/Forum Ljubljana in Zavod Stripolis.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko in direktorica Javne agencije za knjigo RS Katja Stergar bosta danes predstavili še nov projekt Nacionalni dan stripa. Osrednji dogodek projekta bo potekal 22. novembra, ob 100. obletnici rojstva Mikija Mustra.