Izrael ustavil vseh devet ladij s humanitarno pomočjo 220 kilometrov od obale Gaze

Potniki naj bi bili po hitrem postopku izgnani

Izrael je na poti do Gaze prestregel plovila nove flotilje, namenjene v opustošeno enklavo. Kot so sporočili organizatorji, je izraelska vojska vseh devet ladij ustavila približno 220 kilometrov od obale Gaze. Izraelsko zunanje ministrstvo pa je navedlo, da so tako plovila kot potniki na poti v izraelsko pristanišče.

Izraelska vojska je novo flotiljo s humanitarno pomočjo na krovu prestregla danes zjutraj, je na omrežju X potrdila koalicija Global Sumud Flotilla. Po poročilih o sprva treh prestreženih plovilih je potrdila, da je izraelska vojska ustavila vseh devet plovil flotilje, poimenovane Freedom Flotilla Coalition.

Ustavitev je potrdilo tudi izraelsko zunanje ministrstvo, ki je na X obsodilo "neresen poskus" vstopa v območje spopadov. Kot je navedlo, so tako plovila kot potniki na poti proti izraelskemu pristanišču in naj bi bili po hitrem postopku izgnani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Global Sumud Flotilla je sporočila, da plovila prevažajo 110.000 ameriških dolarjev vredno pomoč v obliki zdravil, zdravstvene opreme in hrane, namenjene bolnišnicam v Gazi. Odprave naj bi se udeleževalo približno 150 aktivistov iz 30 držav.

Turčija je danes ostro kritizirala prestrezanje plovil flotilje. "Intervencija v mednarodnih vodah proti flotilji Freedom Flotilla Coalition je dejanje piratstva," je zapisalo zunanje ministrstvo in dejanje opisalo kot "napad na civilne aktiviste, vključno s turškimi državljani in poslanci".

Na krovu prestreženih plovil je tudi devet italijanskih državljaniv, je sporočil koordinator misije za Italijo Zaher Darwish. Pojasnil je, da z njimi niso imeli stika, odkar jih je prestregla izraelska vojska, in dodal, da so v stiku z odvetniki, ki jim bodo ob prihodu v pristanišče nudili pravno pomoč, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Pred tem se je v zadnjih mesecih že več poskusov flotilj, da bi prebile blokado Gaze, končalo neuspešno. Izrael je minuli teden prestregel zadnjo od njih, ki je štela okrog 45 plovil. V zadnjih dneh je izgnal več sto aktivistov z nje, vključno s Švedinjo Greto Thunberg. Več jih je izraelske oblasti obtožilo slabega ravnanja med pridržanjem.

Ukrepanje Izraela proti flotiliji je sprožilo množične proteste v Evropi.

xD-8sfKyufk