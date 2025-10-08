Ursula von der Leyen / »Na našem nebu se dogaja nekaj novega in nevarnega«

Predsednica Evropske komisije za enoten odziv EU na ruske vojaške provokacije

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

© Pietro Naj-Oleari / EU / Flickr

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je po nizu kršitev zračnega prostora EU, kibernetskih napadov in drugih incidentov zavzela za krepitev evropske obrambe in enotnost pri odvračanju ruskega hibridnega vojskovanja. V Evropskem parlamentu je opozorila, da ne gre za naključno nadlegovanje, temveč za usklajeno kampanjo proti Evropi.

"Na našem nebu se dogaja nekaj novega in nevarnega. V zadnjih dveh tednih so lovci MiG kršili estonski zračni prostor, nad kritičnimi lokacijami v Belgiji, na Poljskem, v Romuniji, na Danskem in v Nemčiji pa so leteli droni," je med razpravo o ruskih kršitvah zračnega prostora EU v Evropskem parlamentu povedala von der Leyen.

Prepričana je, da pri omenjenih incidentih ne gre za naključno nadlegovanje, temveč za usklajeno kampanjo, katere cilj je "vznemiriti naše državljane, preizkusiti našo odločnost, razdeliti EU in ohromiti našo podporo Ukrajini". "In čas je, da to imenujemo z imenom. To je hibridna vojna," je dodala.

"Boj proti ruski hibridni vojni ni povezan le s tradicionalno obrambo. Gre za programsko opremo za drone (...). Gre za hitre kibernetske odzivne ekipe in javne informacijske kampanje za širjenje ozaveščenosti. (...) Pripravljeni moramo biti zapustiti svojo cono udobja. In kar je najpomembneje, moramo odvrniti vse, ki nam želijo škodovati."



Ursula von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

"Dva incidenta sta naključje, trije, pet, deset pa so namerna in ciljna kampanja proti Evropi (...), na katero se mora Evropa odzvati," je nadaljevala in se zavzela za enoten odziv EU.

V luči tega je med drugim poudarila pomen t. i. dronskega zidu, o katerem so na nedavnem neformalnem vrhu v Koebenhavnu razpravljali voditelji EU. Prav tako se je zavzela za krepitev evropske obrambne industrije.

Lovska letala in droni so v zadnjih tednih večkrat kršili zračni prostor nekaterih držav članic EU. Zaradi tega je bil pogosto moten letalski promet. Večina evropskih držav je za incidente obtožila Rusijo, ta pa obtožbe zavrača.