Pravica do uporabe gotovine

Ustavna komisija soglasno za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo

Ustavna komisija DZ je na današnji seji soglasno potrdila delovno besedilo predloga ustavnega zakona, na podlagi katerega se bo pravica do plačevanja z gotovino zapisala v ustavo. Pobudo za dopolnitve ustave je novembra 2023 v DZ vložila skupina volivcev v okviru združenja Povezani smo, ustavni zakon pa mora zdaj potrditi še DZ.

Predstavnik združenja Povezani smo Ivan Jurgec je danes dejal, da iz dneva v dan na območju Slovenije ugotavljajo nove in nove primere nakupovalnih mest, ki na različne načine onemogočajo plačevanje z gotovino, prav tako se nad omejitvami pri gotovinskem poslovanju pritožujejo številni komitenti bank.

"Namen predloga je jasna zaščita fizične gotovine," je povedal Jurgec. Pojem gotovina se mora vedno nanašati na denar v fizični obliki, torej na bankovce in kovance. S tem se preprečuje, da bi se v prihodnje pod pojmom gotovina začele razumeti tudi digitalne oblike denarja, kot so elektronski denar, kriptovalute ali digitalni evro, je dejal.

V tem smislu je ustavna komisija pripravila delovno besedilo predloga ustavnega zakona. Njen koordinator Igor Kaučič je povedal, da se bo z njim v ustavo dodalo nov 74. člen, v katerem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa.

"Namen predloga je jasna zaščita fizične gotovine."



Ivan Jurgec,

predstavnik združenja Povezani smo

To ni v nasprotju z monetarno ureditvijo EU, daje pa suvereno ustavno podlago in napotilo slovenskemu zakonodajalcu, da povsod tam, kjer je to mogoče in primerno, zagotovi tudi dodatne možnosti uporabe gotovine v pravnem prometu, je pojasnil poročevalec strokovne skupine Miro Cerar. Gotovina predstavlja pomemben del plačilnega prometa v praksi in jo želi tudi Evropska centralna banka ohranjati ter celo spodbujati njeno uporabo, je dodal.

Ko bo pravica do uporabe gotovine zapisana v ustavo, bo morala biti ta možnost po njegovih besedah v največji možni in dopustni meri zagotovljena povsod tam, kjer v praksi še ni oz. ni v zadostni meri. Cerar je med drugim omenil širitev možnosti in dostopnosti gotovinskega plačevanja pred upravnimi organi, v bankah, na poštah, pri uporabi parkirišč ter plačevanju prevozov z avtobusi in vlaki.

Člani komisije so delovno besedilo predloga ustavnega zakona soglasno podprli. Ustavna kategorija pomeni jasno politično sporočilo Evropi, da se Slovenija ne namerava odreči plačevanju z gotovino, ter da morajo pristojne institucije v prihodnosti ohranjati in varovati gotovinsko poslovanje, še posebej v luči modernih digitalnih sprememb, ko se napoveduje tudi uvedba digitalnega evra, je dejala Mojca Pašek Šetinc (SD).