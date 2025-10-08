Finančni minister / »Ne verjamem, da je mogoče narediti veliko davčno reformo«

IZJAVA DNEVA

"Glede davčne reforme sem po treh letih ministrovanja prepričan, da to, o čemer govorimo kot o veliki davčni reformi, sploh ni mogoče. Sistem je tako kompleksen, tiče se vseh ljudi, vsaka sprememba, ki jo uvedeš, je pospremljena z ogromnim nasprotovanjem. Vedno se oglasi tista skupina ljudi, ki bo prizadeta in tudi če gre za relativno majhno skupino postane neizmerno glasna, dobi ogromno prostora v medijih, vsi preostali so pa tiho. V resnici v to, da je mogoče narediti veliko davčno reformo, ne verjamem. Delamo lahko zgolj posamezne davčne spremembe, ki pa morajo navkljub temu biti sistemske in iti v isto smer."

(Minister za finance Klemen Boštjančič o davčni reformi; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)