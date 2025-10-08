Čeferin / »Če bomo nogomet preveč oddaljili od tega, ga lahko tudi zlomimo«

IZJAVA DNEVA

"Nogomet je življenje naše skupnosti. Oblikuje ga ulica, klubi in nogometni privrženci. Če ga bomo preveč oddaljili od tega, potem ga lahko tudi zlomimo. Uefa nikoli ne bo organizirala tekmovanja za 12 klubov. Želimo, da nogometne sanje ostanejo žive za vse. Skupaj z EFC bomo zagotovili, da bo evropski klubski nogomet odprt in dostopen vsakomur."

(Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin na generalni skupščini Evropskih nogometnih klubov (EFC) v Rimu, o tem, da bo evropski nogomet vedno ostal odprt za vse in da Uefa nikoli ne bo dovolila izvedbo tekmovanj, kot je superliga; via Dnevnik)