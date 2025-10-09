»Vse, kar počnemo mi, je povsem zakonito. To, kar počnejo oni, pa ni zakonito.«

Trump na okrogli mizi z desničarskimi aktivisti protifašistom (antifa) očital, da napadajo policiste

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo v Beli hiši pripravil okroglo mizo s člani svoje vlade in desničarskimi aktivisti, na kateri so skupaj napadali antifo kot "skrajno levičarsko domačo teroristično organizacijo", poročajo ameriški mediji.

"V Portlandu v Oregonu so nasilneži antife večkrat napadli naše policiste in oblegali zvezno lastnino, da bi nasilno preprečili izvrševanje zvezne zakonodaje. Vse, kar počnemo mi, je povsem zakonito. To, kar počnejo oni, pa ni zakonito," je na okrogli mizi povedal Trump, poroča med drugim CNN.

Trump in njegovi privrženci antifo opredeljujejo kot politično organizacijo, čeprav gre za ohlapno povezano gibanje raznih levih skupin, ki protestirajo proti ameriški skrajni desnici, Trumpovi vladi, kapitalizmu, policijskemu nasilju in marsičem drugem.

Trump je antifo, ki nima sedeža ali vodstva, opredelil za domačo teroristično organizacijo, okrogla miza pa je nizala številne nepreverjene trditve o nasilju ameriške levice, s čimer Trump upravičuje pošiljanje vojske v ameriška mesta.

Pravosodna ministrica Pam Bondi je dejala, da bo zvezna vlada uporabila vso moč zveznih organov za zatiranje antife in drugih domačih terorističnih organizacij. "Antifa je domača levičarska teroristična organizacija. Pretepajo novinarje, napadajo sodišča, napadajo policijske postaje, razkrivajo osebne podatke," je dejala.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dejala, da guvernerka Oregona Tina Kotek in župan Portlanda Keith Wilson - kamor je Trump poslal vojsko - poskušata prikriti teroristične dejavnosti v mestu.

Lokalni in nacionalni mediji iz Portlanda sicer ne poročajo o nasilju, razen s strani agentov Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki streljajo na protestnike z gumijastimi naboji in solzivcem. Protesti so omejeni na majhno območje ob objektu kamor Ice zapira osumljene nezakonite priseljence.

Trump je okroglo mizo izkoristil za ponavljanje svojih trditev o zmagi na predsedniških volitvah 2020 in grožnje z tožbami - na primer proti mestu Boston, ker je dovolilo demonstracije proti njemu. Prav tako je grozil z zaporom zaradi sežiganja ameriške zastave.

Nastopili so tudi samooklicani neodvisni novinarji ali strankarski konservativni vplivneži na družbenih medijih. Aktivistka Katie Daviscourt je na primer poročala o modrici, ki jo je dobila med izzivanjem protestnikov.

Konservativni vplivnež Nick Sortor pa se je pritožil, da so ga v Portlandu aretirali zaradi spopada s protestniki. Tožilstvo Portlanda je po ogorčenju v konservativnih medijih in Beli hiši obtožnico zaradi spopada z dvema protestnicama umaknilo.