Zdolškov poljub smrti

Stojan Zdolšek je res eden najboljših odvetnikov v Sloveniji – a vedno, ko so ga najeli politiki, da bi s svojim nastopom, s katerim tako obvladuje sodne dvorane, zmagal v javnem prostoru, se je končalo kot polom. In ko ga je za svojega odvetnika najel premier Robert Golob in mu dal možnost javnega nastopanja, smo samo čakali, kdaj bo Zdolšek spet izvedel »Zdolška«. In ga je, v najbolj napačnem trenutku.

Novinarka Tarče Vanja Gligorović in odvetnik Stojan Zdolšek

© TV Slovenija

Stojan Zdolšek je res eden najboljših odvetnikov v Sloveniji – a vedno, ko so ga najeli politiki, da bi s svojim nastopom, s katerim tako obvladuje sodne dvorane, zmagal v javnem prostoru, se je končalo kot polom. In ko ga je za svojega odvetnika najel premier Robert Golob in mu dal možnost javnega nastopanja, smo samo čakali, kdaj bo Zdolšek spet izvedel »Zdolška«. In ga je, v najbolj napačnem trenutku.

Na tem mestu bi moral biti članek o zadnji Tarči, ki se je ukvarjala z zdravljenjem redkih bolezni otrok. Šlo je za enega najbolj zavržnih novinarskih izdelkov v Sloveniji, v kateri so dva zdravnika, ki dobesedno živita za otroke, ki jih zdravita od jutra do mraka, ponižali v dva bedaka, brezčutna možakarja, ki nič ne naredita za otroke. Še huje: dejansko sploh nista prišla do besede, ker sta urednik Boštjan Kogovšek in voditeljica Erika Žnidaršič spet hotela kri. In da – po tej oddaji nima noben razumen človek več nobenega razloga, pa čeprav gre za pravico javnosti do informiranosti in oddajo javne televizije, da še pride v to oddajo. Padla je na najnižjo raven – lahko jo primerjamo zgolj še z eno najbolj ogabnih oddaj na javni televiziji, ki se je danes spomnijo le še redki, namreč z oddajo Piramida, ki je bila namenjena razpihovanju sovraštva, rasizma in šovinizma. Mislili smo, da je takrat TV Slovenija dosegla dno. Pa ni. Ne, nismo pozabili, da je bila voditeljica tiste oddaje Erika Žnidaršič. In da, želeli smo zapisati: ali bodo ukinili Tarčo ali pa naj televizijski šefi, ki so nam zagotavljali, da bomo po vsem, kar je RTV Slovenija naredila SDS-falanga, dobili profesionalno televizijo, odstopijo.

In potem se je zgodilo, da je premierov odvetnik Stojan Zdolšek iz svoje pisarne vrgel novinarko Tarče Vanjo Gligorović – z argumentom, da »je ni povabil na izjavo«. To je naredil grobo in arogantno. Če bi malo več vedel o novinarskem delu, bi vedel, da mu z argumentom, da na izjavo ni bila povabljena, ne bo nikoli uspelo – to je pač novinarsko delo, da greš in poskušaš priti do izjave. To novinarji počnejo. Pa ne mislimo, da je novinarka Vanja Gligorović dobra, daleč od tega, je del te bedne oddaje, del ponorelega krdela, ki hoče kri za vsako ceno. Ampak ko jo iz pisarne vrže neki odvetnik – je pa pač novinarka, ki so ji preprečili opravljanje dela. Le kako je Zdolšek lahko mislil, da si bo s tem pridobil simpatije?

Ne vemo, kaj si misli o njegovem ravnanju njegov klient, premier Golob – mi pa lahko Zdolškovo ravnanje najlaže opišemo z besedami »poljub smrti«. Zdolšek je vzel kredibilnost sebi in premieru. A to sploh ni najhuje: najhuje je, da se bodo zdaj voditeljica, novinarji in urednik Tarče predstavljali kot strašne politične žrtve, čeprav bi jih morali že zdavnaj ukiniti, ker to ni novinarstvo, ampak mrhovinarstvo.