Ursula von der Leyen / »To je pot, ki temelji na rešitvi dveh držav«

Iz sveta se vrstijo pozdravi dogovora o prvi fazi načrta za mir v Gazi, ki naj bi med drugim prinesel izpustitev talcev. Voditelji, med njimi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ob tem pozivajo obe strani, naj ga v celoti upoštevata. Številni upajo, da bo tlakoval poti v uresničitev dveh držav. Dogovora se veselijo tudi v Gazi in Izraelu.

"Vse talce je treba izpustiti na dostojen način. Treba je zagotoviti trajno premirje. Spopadi se morajo končati enkrat za vselej," je Guterres sporočil v izjavi. Kot je dodal, je treba tudi zagotoviti takojšen neoviran vstop humanitarne pomoči v opustošeno palestinsko enklavo.

Podobno je pozvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je poudarila, da morata obe strani spoštovati pogoje dogovora. "Gre za priložnost ustvariti kredibilno politično pot proti trajnemu miru in varnosti. Pot, ki temelji na rešitvi dveh držav," je zapisala na omrežju X. EU je po njenih besedah pripravljena pomagati tako pri dostavi pomoči v Gazi kot pri njeni obnovi.

Pomen nadaljevanja poti proti rešitvi dveh držav je poudaril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki je hkrati pozdravil diplomatska prizadevanja ZDA, Egipta, Katarja in Turčije.

Visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas je dogovor označila za pomemben preboj, velik diplomatski dosežek in resnično možnost za končanje vojne ter izpustitev vseh talcev. EU bo po svojih močeh podprla uresničevanje dogovorjenega, je zatrdila na omrežju X.

Francoski predsednik Emmanuel Macron upa, da bo dogovor odprl pot politični rešitvi dveh držav. Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila pripravljenost Italije na sodelovanje pri obnovi palestinske enklave, španski premier Pedro Sanchez pa upa, da je to začetek pravičnega in trajnega miru.

Da je treba dogovor v celoti uresničiti, da bi končali vojno in postavili temelje pravičnemu in trajnemu miru, je sporočil tudi britanski premier Keir Starmer. Takoj je treba tudi odpraviti vse omejitve glede dostave pomoči, je sporočil in izrazil hvaležnost za posredniško vlogo Egipta, Katarja in ZDA.

Kot prvi korak na poti do miru je dogovor pozdravil tudi avstralski premier Anthony Albanese, ki meni, da bo pot do obnove Gaze in izgradnje palestinske države še dolga. Tako Albanese kot novozelandski zunanji minister Winston Peters sta obe strani pozvala k izpolnitvi dogovorjenega.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se je posebej zahvalil Trumpu, ki da je "izkazal potrebno politično voljo za spodbuditev izraelske vade k prekinitvi ognja". Kitajska pa upa v trajno in celovito prekinitev ognja.

Dogovor o prvi fazi načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi v kratkem prinesel izpustitev 20 izraelskih talcev v Gazi v zameno za skupno približno 2000 zaprtih ali pridržanih Palestincev. Izraelska vojska naj bi se iz Gaze umaknila na dogovorjeno črto, v enklavo pa bi se začela stekati humanitarna pomoč.

Podrobnosti in časovnica sicer še niso znani, ustavitev spopadov pa naj bi začela veljati danes sredi dneva, ko naj bi dogovor uradno potrdila izraelska vlada, poroča britanski BBC.

Novica je prinesla veselje tudi na ulice Gaze, kjer so med drugim proslavljali prebivalci Han Junisa na jugu enklave. Pozdravil ga je tudi palestinski predsednik Mahmud Abas, ki upa, da dogovor predstavlja uvod v rešitev dveh držav. Palestinsko gibanje Islamski džihad je v odzivu izpostavilo ogromne žrtve v Gazi.

Dogovor prav tako pozdravljajo družine talcev, ki ob tem izražajo hvaležnost Trumpu. Izraelski predsednik Jicak Hercog je na omrežju X izrazil prepričanje, da si Trump za prizadevanja zasluži Nobelovo nagrado za mir.